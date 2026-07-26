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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti
Sputnik Türkiye
İran'ın Tasnim haber ajansı, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra patladığını bildirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T15:36+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
tasnim
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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı.Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/pakistanli-kaynaklar-trumpin-talimati-sonrasi-abd-iran-diplomasisi-hizlandi-1107553892.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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i̇ran, hürmüz boğazı, tasnim
i̇ran, hürmüz boğazı, tasnim

İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti

15:36 26.07.2026 (güncellendi: 16:09 26.07.2026)
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© Shady Alassar
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İran'ın Tasnim haber ajansı, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra patladığını bildirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı.
Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.
Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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