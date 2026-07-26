https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html

İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti

İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti

Sputnik Türkiye

İran'ın Tasnim haber ajansı, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra patladığını bildirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T15:36+0300

2026-07-26T15:36+0300

2026-07-26T16:09+0300

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i̇ran

hürmüz boğazı

tasnim

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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı.Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/pakistanli-kaynaklar-trumpin-talimati-sonrasi-abd-iran-diplomasisi-hizlandi-1107553892.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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