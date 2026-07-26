https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti
Sputnik Türkiye
İran'ın Tasnim haber ajansı, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra patladığını bildirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T15:36+0300
2026-07-26T15:36+0300
2026-07-26T16:09+0300
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i̇ran
hürmüz boğazı
tasnim
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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı.Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/pakistanli-kaynaklar-trumpin-talimati-sonrasi-abd-iran-diplomasisi-hizlandi-1107553892.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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i̇ran, hürmüz boğazı, tasnim
i̇ran, hürmüz boğazı, tasnim
İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankeri infilak etti
15:36 26.07.2026 (güncellendi: 16:09 26.07.2026)
İran'ın Tasnim haber ajansı, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptıktan sonra patladığını bildirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı.
Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.
Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.