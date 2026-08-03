https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-ordusu-karadenizde-kieve-askeri-malzeme-tasiyan-dort-gemiyi-vurdu-1107744713.html

Rus ordusu Karadeniz'de Kiev'e askeri malzeme taşıyan dört gemiyi vurdu

Rus ordusu Karadeniz'de Kiev'e askeri malzeme taşıyan dört gemiyi vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Karadeniz'de Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan dört gemiyi vurduğunu bildirdi. 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T18:27+0300

2026-08-03T18:27+0300

2026-08-03T18:27+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz'de Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan seyir halinde iki kuru yük gemisini vurdu.“Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan iki kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca Nikolayev limanında yük boşaltan iki geminin de saldırının hedefi olduğu vurgulandı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html

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