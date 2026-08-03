https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-ordusu-karadenizde-kieve-askeri-malzeme-tasiyan-dort-gemiyi-vurdu-1107744713.html
Rus ordusu Karadeniz'de Kiev'e askeri malzeme taşıyan dört gemiyi vurdu
Rus ordusu Karadeniz'de Kiev'e askeri malzeme taşıyan dört gemiyi vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Karadeniz'de Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan dört gemiyi vurduğunu bildirdi. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T18:27+0300
2026-08-03T18:27+0300
2026-08-03T18:27+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz'de Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan seyir halinde iki kuru yük gemisini vurdu.“Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan iki kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca Nikolayev limanında yük boşaltan iki geminin de saldırının hedefi olduğu vurgulandı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, nikolayev, saldırı, kayıp
Rus ordusu Karadeniz'de Kiev'e askeri malzeme taşıyan dört gemiyi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Karadeniz'de Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan dört gemiyi vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Karadeniz'de Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan seyir halinde iki kuru yük gemisini vurdu.
“Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan iki kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca Nikolayev limanında yük boşaltan iki geminin de saldırının hedefi olduğu vurgulandı.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.