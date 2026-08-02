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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T10:34+0300
2026-08-02T10:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki deniz hedeflerini ortadan kaldırmaya yönelik silahlı faaliyetlerini gece boyunca sürdürdüğünü açıkladı📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:🔴Nikolaev Limanı: İnsansız deniz aracı (İDA) konuşlandırılan deniz römorkörü🔴Odesa Limanı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan akaryakıt depolama tankları🔴Karadeniz: Askeri kargo taşıyan bir kuru yük gemisiRusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
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ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu

Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti

10:34 02.08.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiOdessa Limanı
Odessa Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki deniz hedeflerini ortadan kaldırmaya yönelik silahlı faaliyetlerini gece boyunca sürdürdüğünü açıkladı

📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:

🔴Nikolaev Limanı: İnsansız deniz aracı (İDA) konuşlandırılan deniz römorkörü

🔴Odesa Limanı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan akaryakıt depolama tankları

🔴Karadeniz: Askeri kargo taşıyan bir kuru yük gemisi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
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