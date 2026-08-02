https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html

Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti

Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T10:34+0300

2026-08-02T10:34+0300

2026-08-02T10:34+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

karadeniz

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107194050_0:54:1204:731_1920x0_80_0_0_ee357c0d8638fe58af97343ca5256f72.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki deniz hedeflerini ortadan kaldırmaya yönelik silahlı faaliyetlerini gece boyunca sürdürdüğünü açıkladı📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:🔴Nikolaev Limanı: İnsansız deniz aracı (İDA) konuşlandırılan deniz römorkörü🔴Odesa Limanı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan akaryakıt depolama tankları🔴Karadeniz: Askeri kargo taşıyan bir kuru yük gemisiRusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/moskovanin-merkezindeki-restoranda-patlama-3-olu-15-yarali-1107717363.html

ukrayna

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu