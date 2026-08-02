https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T10:34+0300
2026-08-02T10:34+0300
2026-08-02T10:34+0300
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rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki deniz hedeflerini ortadan kaldırmaya yönelik silahlı faaliyetlerini gece boyunca sürdürdüğünü açıkladı📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:🔴Nikolaev Limanı: İnsansız deniz aracı (İDA) konuşlandırılan deniz römorkörü🔴Odesa Limanı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan akaryakıt depolama tankları🔴Karadeniz: Askeri kargo taşıyan bir kuru yük gemisiRusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/moskovanin-merkezindeki-restoranda-patlama-3-olu-15-yarali-1107717363.html
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ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
Rus ordusu Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik bombardımanlarına devam etti
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejiminin güçlerine destek sağlayan deniz unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki deniz hedeflerini ortadan kaldırmaya yönelik silahlı faaliyetlerini gece boyunca sürdürdüğünü açıkladı
📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:
🔴Nikolaev Limanı: İnsansız deniz aracı (İDA) konuşlandırılan deniz römorkörü
🔴Odesa Limanı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan akaryakıt depolama tankları
🔴Karadeniz: Askeri kargo taşıyan bir kuru yük gemisi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Ukrayna'nın limanlarını hedef alarak çok sayıda gemi ve tesisi imha etti.
Rus yetkililer, Ukrayna'nın lojistik ve ikmal hatlarını kesmeye yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, bölgedeki liman altyapısının ve askeri yük taşıyan deniz araçlarının yakın takipte olduğunu vurguluyor.