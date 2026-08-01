https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/tottenhamin-transfer-listesi-ortaya-cikti-leao-ve-osimhen-surprizi--1107702032.html
Tottenham'ın transfer listesi ortaya çıktı: Leao ve Osimhen sürprizi
Tottenham'ın transfer listesi ortaya çıktı: Leao ve Osimhen sürprizi
Sputnik Türkiye
Premier Lig ekibi Tottenham, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Roberto De Zerbi'nin "üst düzey bir hücum oyuncusu" isteğinin... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T11:00+0300
2026-08-01T11:00+0300
2026-08-01T11:00+0300
spor
osimhen
premier lig
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Premier Lig temsilcisi Tottenham, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Roberto De Zerbi'nin takıma üst düzey bir hücum oyuncusu kazandırmak istediğini açıklamasının ardından, İngiliz basını Londra ekibinin radarındaki isimleri kamuoyuyla paylaştı.BBC: Osimhen ve Leao listedeİngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Tottenham'ın takip ettiği oyuncular arasında Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao da bulunuyor.Haberde, İngiliz kulübünün iki futbolcu için şu ana kadar resmi bir transfer girişiminde bulunmadığı, ancak hücum hattını güçlendirme planı kapsamında oyuncuların durumunu yakından izlediği ifade edildi.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isimTransfer döneminde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao, bu kez Premier Lig devi Tottenham'ın transfer gündemine girdi.İngiliz basınındaki iddialar, Milan forması giyen yıldız futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olmaya devam ettiğini ortaya koydu.Transfer listesindeki diğer yıldızlar da dikkat çektiBBC'nin haberinde Tottenham'ın alternatif transfer adaylarına da yer verildi.Londra ekibinin takip ettiği diğer isimler şöyle sıralandı:Kulübün, yeni sezon öncesinde hücum hattına önemli bir takviye yapmayı hedeflediği belirtilirken, listedeki isimler için resmi sürecin henüz başlamadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/moskovada-plaj-futbolunda-dunya-kulupler-sampiyonasi-basladi-1107698182.html
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osimhen, premier lig, tottenham, haberler
osimhen, premier lig, tottenham, haberler
Tottenham'ın transfer listesi ortaya çıktı: Leao ve Osimhen sürprizi
Premier Lig ekibi Tottenham, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Roberto De Zerbi'nin "üst düzey bir hücum oyuncusu" isteğinin ardından İngiliz basını, kulübün transfer listesini yayımladı. Listede Osimhen, Leao, Rashford, Barcola, Gakpo ve Neto gibi Avrupa futbolunun önde gelen yıldızları yer aldı.
Premier Lig temsilcisi Tottenham, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Roberto De Zerbi'nin takıma üst düzey bir hücum oyuncusu kazandırmak istediğini açıklamasının ardından, İngiliz basını Londra ekibinin radarındaki isimleri kamuoyuyla paylaştı.
BBC: Osimhen ve Leao listede
İngiliz yayın kuruluşu BBC
'nin haberine göre, Tottenham'ın
takip ettiği oyuncular arasında Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen
ile Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao
da bulunuyor.
Haberde, İngiliz kulübünün iki futbolcu için şu ana kadar resmi bir transfer girişiminde bulunmadığı, ancak hücum hattını güçlendirme planı kapsamında oyuncuların durumunu yakından izlediği ifade edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isim
Transfer döneminde adı hem Galatasaray
hem de Fenerbahçe
ile anılan Rafael Leao
, bu kez Premier Lig
devi Tottenham'ın transfer gündemine girdi.
İngiliz basınındaki iddialar, Milan
forması giyen yıldız futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Transfer listesindeki diğer yıldızlar da dikkat çekti
BBC'nin haberinde Tottenham'ın alternatif transfer adaylarına da yer verildi.
Londra
ekibinin takip ettiği diğer isimler şöyle sıralandı:
Kulübün, yeni sezon öncesinde hücum hattına önemli bir takviye yapmayı hedeflediği belirtilirken, listedeki isimler için resmi sürecin henüz başlamadığı aktarıldı.