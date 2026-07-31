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Moskova’da plaj futbolunda Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı
Moskova’da plaj futbolunda Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı
Sputnik Türkiye
Moskova’daki RJD Arena’da düzenlenen özel yıl dönümü kupasında; Rusya Milli Takımı ile Türkiye temsilcisi Alanyaspor’un da aralarında bulunduğu 7 farklı... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T20:16+0300
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Moskova, plaj futbolunda resmi olmayan Dünya Kulüpler Şampiyonası niteliği taşıyan dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. RJD Arena Plaj Stadyumu'nda düzenlenen bu özel yıl dönümü kupasında; Rusya Milli Takımı’nın yanı sıra Brezilya, Türkiye, Belarus, Paraguay, Bulgaristan, İran ve Rusya’nın önde gelen kulüpleri mücadele ediyor.Turnuvada Türkiye'yi Alanyaspor temsil ediyor. Birçok uluslararası takımın yer aldığı organizasyon, bu yaz Moskova’da gerçekleştirilen en geniş katılımlı uluslararası spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Müsabakaların grup aşaması 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Kupanın sahibini bulacağı büyük final karşılaşmaları ise 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/world-boxing-rus-boksorlerin-ulusal-bayrak-ve-marsla-turnuvalara-katilimina-onay-verdi-1107671305.html
moskova
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moskova, futbol, rusya milli takımı, alanyaspor, belarus, turnuva, brezilya, türkiye, i̇ran
moskova, futbol, rusya milli takımı, alanyaspor, belarus, turnuva, brezilya, türkiye, i̇ran

Moskova’da plaj futbolunda Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı

20:16 31.07.2026
© SputnikMoskova’da plaj futbolunda Dünya Kulüpler Şampiyonası
Moskova’da plaj futbolunda Dünya Kulüpler Şampiyonası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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Moskova’daki RJD Arena’da düzenlenen özel yıl dönümü kupasında; Rusya Milli Takımı ile Türkiye temsilcisi Alanyaspor’un da aralarında bulunduğu 7 farklı ülkeden önde gelen kulüpler şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Moskova, plaj futbolunda resmi olmayan Dünya Kulüpler Şampiyonası niteliği taşıyan dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. RJD Arena Plaj Stadyumu'nda düzenlenen bu özel yıl dönümü kupasında; Rusya Milli Takımı’nın yanı sıra Brezilya, Türkiye, Belarus, Paraguay, Bulgaristan, İran ve Rusya’nın önde gelen kulüpleri mücadele ediyor.
Turnuvada Türkiye'yi Alanyaspor temsil ediyor. Birçok uluslararası takımın yer aldığı organizasyon, bu yaz Moskova’da gerçekleştirilen en geniş katılımlı uluslararası spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Müsabakaların grup aşaması 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Kupanın sahibini bulacağı büyük final karşılaşmaları ise 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
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