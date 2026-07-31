https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/moskovada-plaj-futbolunda-dunya-kulupler-sampiyonasi-basladi-1107698182.html

Moskova’da plaj futbolunda Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı

Moskova’da plaj futbolunda Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı

Sputnik Türkiye

Moskova’daki RJD Arena’da düzenlenen özel yıl dönümü kupasında; Rusya Milli Takımı ile Türkiye temsilcisi Alanyaspor’un da aralarında bulunduğu 7 farklı... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T20:16+0300

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spor

moskova

futbol

rusya milli takımı

alanyaspor

belarus

turnuva

brezilya

türkiye

i̇ran

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Moskova, plaj futbolunda resmi olmayan Dünya Kulüpler Şampiyonası niteliği taşıyan dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. RJD Arena Plaj Stadyumu'nda düzenlenen bu özel yıl dönümü kupasında; Rusya Milli Takımı’nın yanı sıra Brezilya, Türkiye, Belarus, Paraguay, Bulgaristan, İran ve Rusya’nın önde gelen kulüpleri mücadele ediyor.Turnuvada Türkiye'yi Alanyaspor temsil ediyor. Birçok uluslararası takımın yer aldığı organizasyon, bu yaz Moskova’da gerçekleştirilen en geniş katılımlı uluslararası spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Müsabakaların grup aşaması 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Kupanın sahibini bulacağı büyük final karşılaşmaları ise 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/world-boxing-rus-boksorlerin-ulusal-bayrak-ve-marsla-turnuvalara-katilimina-onay-verdi-1107671305.html

moskova

belarus

brezilya

i̇ran

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moskova, futbol, rusya milli takımı, alanyaspor, belarus, turnuva, brezilya, türkiye, i̇ran