https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bati-basini-abd-kongresi-rusya-yaptirim-tasarisini-engelleyebilir-1107699012.html

Batı Basını: ABD Kongresi, Rusya yaptırım tasarısını engelleyebilir

Batı Basını: ABD Kongresi, Rusya yaptırım tasarısını engelleyebilir

Sputnik Türkiye

Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump’a gümrük vergileri konusunda tanınan geniş yetkiler nedeniyle Temsilciler... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T22:16+0300

2026-07-31T22:16+0300

2026-07-31T22:16+0300

dünya

abd

donald trump

temsilciler meclisi

abd kongresi

rusya

yaptırım

tasarı

ron wyden

richard neal

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Reuters haber ajansının Kongre kaynaklarına ve ticaret politikası uzmanlarına dayandırdığı haberine göre; Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump'a gümrük vergileri konusunda eşi görülmemiş yetkiler verdiği gerekçesiyle hem Demokratların hem de bazı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekiyor. Bu durum, tasarının Temsilciler Meclisi'nde bloke edilme ihtimalini güçlendiriyor.Senato ve Temsilciler Meclisi ticaret komitelerinin etkili Demokrat üyeleri Ron Wyden ve Richard Neal, mevcut metni “kaosa ve vergi artışlarına davetiye” olarak nitelendirerek, bu adımın ABD içindeki enflasyonu körükleyebileceği uyarısında bulundu.Uzmanlar ve diplomatlar ise tasarının Trump’a bütün devletlere karşı tek taraflı gümrük vergisi uygulama yetkisi verdiğine dikkat çekiyor. Bu durumun, ikili ekonomik ilişkilerde sert bir baskı aracına dönüşebileceği ve uluslararası yaptırım koalisyonunun işleyişine zarar verebileceği belirtiliyor.Eski Cumhuriyetçi Parti Kongre çalışanı Mayur Patel, yaklaşan seçimler ve Cumhuriyetçi kanattaki tereddütler sebebiyle tasarının bu yıl Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin zor göründüğünü ifade etti.Senato’daki usul oylamasında çoğunluğun desteğini alarak genel görüşmeye açılan tasarının onay süreci, Temsilciler Meclisi’nin 31 Ağustos’a kadar tatile girmesiyle daha da uzamış oldu.Söz konusu yasa tasarısı, aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in* de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanmıştı. Tasarı, Rus enerji kaynaklarının en büyük beş alıcısına karşı yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirilmesini, ayrıca ABD’nin Rusya’dan yaptığı tüm ithalata yüzde 500’e varan gümrük tarifeleri uygulanmasını öngörüyor.Metin, Rusya’dan yıllık doğal gaz ihracatının yüzde 15’inden daha az paya sahip ülkelere, alımlarını azaltmaları durumunda belirli istisnalar tanıyor. Buna karşın, ABD'nin Rusya'dan doğrudan ithalatına yönelik yüzde 500'lük tarife maddesi olduğu gibi korunuyor.Tasarının finansal ayağında Rusya Merkez Bankası, Sberbank, VTB ve Gazprombank'a yönelik yeni yaptırımların devreye sokulması yer alıyor.Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan, "Rosatom" ürünleri de dahil olmak üzere Rus uranyumu ithalatına tam bir yasak getirmesi ve bu devlet şirketinin yönetimine karşı düzenli olarak kısıtlayıcı tedbirler uygulaması talep ediliyor.* Lindsey Graham, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-senatosunda-rusya-yaptirim-paketi-konusunda-henuz-uzlasma-yok-1107645224.html

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abd, donald trump, temsilciler meclisi, abd kongresi, rusya, yaptırım, tasarı, ron wyden, richard neal, reuters