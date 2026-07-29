https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-senatosunda-rusya-yaptirim-paketi-konusunda-henuz-uzlasma-yok-1107645224.html

'ABD Senatosu’nda Rusya yaptırım paketi konusunda henüz uzlaşma yok'

'ABD Senatosu’nda Rusya yaptırım paketi konusunda henüz uzlaşma yok'

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, Rusya'ya yönelik kapsamlı gümrük tarifeleri ve bankacılık yaptırımları içeren yeni yasa tasarısını tartışma aşamasına taşısa da, sürecin takvimi... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T22:14+0300

2026-07-29T22:14+0300

2026-07-29T22:14+0300

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Senato'da yapılan ilk prosedürel oylamada, tasarının görüşülmesine 12'ye karşı 86 oyla onay verilerek metnin tartışmaya açılmasına yeşil ışık yakıldı. Ancak ABD Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat üyelerinden Senatör Jeanne Shaheen, yaptırım paketinin nihai oylamaya ne zaman sunulacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda şu aşamada bir anlaşmaya varılmadığını vurguladı. Shaheen'in bu açıklamaları, Punchbowl News muhabiri Anthony Adragna tarafından X sosyal medya platformunda paylaşıldı.Söz konusu yasa tasarısı, aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in* de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanmıştı. Tasarı, Rus enerji kaynaklarının en büyük beş alıcısına karşı yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirilmesini, ayrıca ABD’nin Rusya’dan yaptığı tüm ithalata yüzde 500’e varan gümrük tarifeleri uygulanmasını öngörüyor.Metin, Rusya’dan yıllık doğal gaz ihracatının yüzde 15’inden daha az paya sahip ülkelere, alımlarını azaltmaları durumunda belirli istisnalar tanıyor. Buna karşın, ABD'nin Rusya'dan doğrudan ithalatına yönelik yüzde 500'lük tarife maddesi olduğu gibi korunuyor.Tasarının finansal ayağında Rusya Merkez Bankası, Sberbank, VTB ve Gazprombank'a yönelik yeni yaptırımların devreye sokulması yer alıyor.Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan, "Rosatom" ürünleri de dahil olmak üzere Rus uranyumu ithalatına tam bir yasak getirmesi ve bu devlet şirketinin yönetimine karşı düzenli olarak kısıtlayıcı tedbirler uygulaması talep ediliyor.* Lindsey Graham, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/abd-basini-kongrede-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-cikmaza-girdi-1107540355.html

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