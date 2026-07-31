https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazeteci-cem-kucuk-hakkinda-tutuklama-talebi-1107690370.html

Gazeteci Cem Küçük hakkında tutuklama talebi

Gazeteci Cem Küçük hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T18:05+0300

2026-07-31T18:05+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Küçük, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık, Küçük'ün bir televizyon programında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında "evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı" yönünde gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğunu, başka bir yayında ise Berkay Gezgin'in İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yaklaşık 1 milyon lira aldığına ilişkin doğruluğu bulunmayan ifadeler kullandığını öne sürdü.Sevk yazısında, söz konusu açıklamaların kamuoyunda yanıltıcı algı oluşturmaya elverişli olduğu ve kamu barışını bozabilecek nitelik taşıdığı değerlendirilerek, Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Bu gerekçelerle gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanması talep edilerek dosya nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazeteci-cem-kucuk-adliyeye-sevk-edildi-1107687156.html

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