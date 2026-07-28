https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iran-savasindan-beri-yuz-yuze-ilk-trump-netanyahu-gorusmesi-muzakereleri-etkiler-mi-1107596653.html

İran savaşından beri yüz yüze ilk Trump-Netanyahu görüşmesi: Müzakereleri etkiler mi?

İran savaşından beri yüz yüze ilk Trump-Netanyahu görüşmesi: Müzakereleri etkiler mi?

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasında tekrar tırmanan çatışmalar 13 gün sürdü ve ardından müzakere süreci yeniden hızlandı. Tam da bu dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T12:30+0300

2026-07-28T12:30+0300

2026-07-28T12:30+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran savaşı başladığından beri ilk kez bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.Salı günkü görüşmenin, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaşın gündeminde olması bekleniyor, Washington ise müzakerelere bir şans vermek istediğini söylüyor.Geçen hafta cuma günü, tekrar başlayan ve 13 gece üst üste süren ABD saldırıları durdu, İran da karşı taraf saldırmadığı sürece bölgedeki üslere saldırmayacağını söyledi. Pakistanlı kaynaklar, diplomasi masasına dönüldüğünü söyledi. 1.5 yılda 8. görüşmeGörüşmeler sürerken, Trump'ın geçen yıl göreve dönmesinden bu yana liderler arasında yapılacak sekizinci görüşme ve savaşın başlamasından bu yana ilk yüz yüze görüşme olacak.Netanyahu, pazartesi günü İsrail'den ayrılmadan önce, "Bu büyük bir ayrıcalık, ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk" derken “Gündemde yer alan tüm konuları, en başta İran olmak üzere, görüşeceğiz” diye ekledi.İkili arasındaki zıtlıklarİki lider arasındaki ilişkiler, Nisan ayında ateşkes görüşmeleri sırasında en düşük noktasına ulaşmış, Trump İsrailli müttefikine karşı küfür sayılabilecek söylemlerde bulunmuştu.Trump daha sonra bir röportajda Netanyahu'yu 'çok zor bir adam' olarak tanımlamıştı.Netanyahu ise bu tartışmaları 'taktiksel anlaşmazlıklar' olarak nitelendirerek, savaşın hedefleri konusunda aynı fikirde olduklarını söylemişti.Salı günü, liderlerin geçen ay İsrail ve Lübnan tarafından imzalanan ve sahada uygulanması zor olan ABD destekli çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüşmeleri bekleniyor.Görüşmelerin ayrıca Gazze konusuna da değinmesi bekleniyor. Geçen yıl Mısır'ın - Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan anlaşmanın ardından somut bir gelişme sağlanmadı.Seçim öncesiNetanyahu'nun ziyareti, bir dönem daha görev yapmak için aday olmayı planladığı İsrail ulusal seçimlerinden birkaç ay önce gerçekleşiyor.Son anketler İsrail’de Netanyahu'nun geride olduğunu gösteriyor. Kamuoyunda, hükümetinin 7 Ekim 2023'te Gazze savaşını başlatan saldırıyı önleyememesi nedeniyle hala öfke hakim.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1107593004.html

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