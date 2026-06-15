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Trump'tan Putin ve Şi’ye İran teşekkürü: ‘Netanyahu zor bir adam’
Trump'tan Putin ve Şi’ye İran teşekkürü: ‘Netanyahu zor bir adam’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin düşürülmesinde Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin sunduğu katkılardan övgüyle bahsetti... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T09:22+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran krizinin çözüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, küresel ölçekte yankı uyandıran diplomatik sürecin başarıyla yönetilmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önemli roller oynadığını vurguladı.İki küresel lideri krizin çözümündeki yapıcı ve kolaylaştırıcı diplomatik destekleri nedeniyle takdir eden Trump, buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya adeta ateş püskürdü. ABD lideri, Netanyahu'nun Lübnan’a yönelik tırmandırdığı askeri saldırıların, İran ile varılacak nihai anlaşmayı neredeyse tamamen kopma noktasına getirdiğini belirtti.İsrail Başbakanı hakkında net ifadeler kullanan ABD Başkanı, "O gerçekten çok zor bir adam"tanımlamasında bulundu.Netanyahu'nun İran ile yapılan anlaşma nedeniyle ABD'ye minnettar olması gerektiğini savunan Trump, çarpıcı bir uyarıda da bulunarak, "Çünkü eğer İran nükleer silaha sahip olsaydı, İsrail iki saat içinde haritadan silinirdi" diye altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusya-disisleri-yaptirimlar-rusyayi-degil-dunya-ekonomisini-sakat-birakiyor-1106503215.html
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abd, i̇ran, rusya, çin, i̇srail, donald trump, vladimir putin, şi cinping, benyamin netanyahu
abd, i̇ran, rusya, çin, i̇srail, donald trump, vladimir putin, şi cinping, benyamin netanyahu

Trump'tan Putin ve Şi’ye İran teşekkürü: ‘Netanyahu zor bir adam’

09:22 15.06.2026
© Sputnik / Vladimir AstapkovichTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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ABD Başkanı Trump, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin düşürülmesinde Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin sunduğu katkılardan övgüyle bahsetti. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da süreci sabote etmeye çalışmakla suçlayarak sert bir dille eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran krizinin çözüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, küresel ölçekte yankı uyandıran diplomatik sürecin başarıyla yönetilmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önemli roller oynadığını vurguladı.
İki küresel lideri krizin çözümündeki yapıcı ve kolaylaştırıcı diplomatik destekleri nedeniyle takdir eden Trump, buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya adeta ateş püskürdü. ABD lideri, Netanyahu'nun Lübnan’a yönelik tırmandırdığı askeri saldırıların, İran ile varılacak nihai anlaşmayı neredeyse tamamen kopma noktasına getirdiğini belirtti.
İsrail Başbakanı hakkında net ifadeler kullanan ABD Başkanı, "O gerçekten çok zor bir adam"tanımlamasında bulundu.
Netanyahu'nun İran ile yapılan anlaşma nedeniyle ABD'ye minnettar olması gerektiğini savunan Trump, çarpıcı bir uyarıda da bulunarak, "Çünkü eğer İran nükleer silaha sahip olsaydı, İsrail iki saat içinde haritadan silinirdi" diye altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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