https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/netanyahu-iran-karari-trumpa-ait-1106230587.html

Netanyahu: İran kararı Trump’a ait

Netanyahu: İran kararı Trump’a ait

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı, Amerikan basınına verdiği röportajda, İran'a karşı “tam ölçekli askeri harekata” dönüş kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olacağını... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T17:50+0300

2026-06-03T17:50+0300

2026-06-03T18:12+0300

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD merkezli CNBC’ye verdiği röportajda, İran'a karşı tam ölçekli askeri harekâta dönüş kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olacağını belirterek, ABD ve İsrail güçlerinin hazır olduğunu sözlerine ekledi.Trump'ın 'kafayı yemişsin' dediği iddia edilmiştiABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile pazartesi akşamı yaptığı telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği iddia edilmişti. Virginia merkezli Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, Netanyahu’yu Lübnan’daki askeri operasyonları tırmandırması nedeniyle sert şekilde eleştirdi ve “kafayı yemekle” suçladı.Trump’ın Netanyahu’ya, İran ile yürütülen müzakereleri tehlikeye atacak adımlar atmaması konusunda uyarıda bulunduğu, özellikle Beyrut’a yönelik planlanan saldırıyı engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Görüşmenin ardından İsrail’in Beyrut’taki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı planını askıya aldığı belirtildi.Netanyahu ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Hizbullah saldırılarını sürdürmesi halinde Beyrut’taki hedefleri vuracaklarını Trump’a ilettiğini söylemişti.Trump, gelişmelerin ardından sosyal medyadan “İsrail ile Hizbullah’ın tüm ateşi durdurma konusunda anlaştığını” duyurmuştu. Ancak açıklamanın ardından bölgeden saldırı haberleri gelmeye devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-kuveytteki-abd-uslerini-vurdu-vurkac-donemi-sona-erdi-1106205845.html

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benjamin netanyahu, donald trump, haberler, i̇ran, abd