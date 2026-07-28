https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1107593004.html

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Japonya'nun Kyuşu Adası açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, yedi eyalet için tsunami uyarısı yapıldı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T10:38+0300

2026-07-28T10:38+0300

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son depremler

japonya

son depremler

kyuşu adası

kumamoto

nhk

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Japonya'nın Kyuşu Adası açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Dayanıklılığı Araştırma Enstitüsü'nün (NIED) ilk belirlemelerine göre depremin büyüklüğü 7,1 olarak ölçüldü.Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımladı.Tsunami uyarı yapıldıJaponya kamu yayıncısı NHK'nin aktardığına göre, depremin Kumamoto eyaletinde Japonya'nın 1 ila 7 arasında değişen sismik şiddet ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 şiddetinde hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor.Depremin ardından kıyı bölgeleri için 1 metreye kadar tsunami uyarısı da yapıldı. Can kaybı, yaralanma veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.'Pasifik Ateş Çemberi' boyunca yer alan Japonya'da dünyadaki 6.0 veya daha büyük şiddetteki depremlerin yaklaşık yüzde 20'si meydana geliyor. 10 yıl önce Kumamoto'da meydana gelen bir depremde 275 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 739 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/cinin-kuzeybatisinda-pes-pese-iki-deprem-cinghayda-57-ve-58-buyuklugunde-sarsintilar-1107589844.html

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japonya, son depremler, kyuşu adası, kumamoto, nhk