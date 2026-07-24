Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rusya-ukrayna-limanlarindaki-askeri-hedefleri-vurdu-1107512277.html
Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu
Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa, İzmail ve Nikolayev limanlarındaki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T10:12+0300
2026-07-24T10:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
nikolayev
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc5965cb025bd5cd4830adbcc04b521.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın liman kentlerinde bulunan askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Odessa, İzmail ve Nikolayev kentlerindeki stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde:Rus ordusu, Ukrayna'nın aksine yalnızca askeri altyapıya ve savunma sanayii tesislerine yönelik saldırılar düzenliyor. Ayrıca, Kiev dâhil olmak üzere Ukrayna genelindeki hedeflere karşı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ukrayna-patriot-fuzelerini-asla-uretemez-1107510320.html
rusya
ukrayna
odessa
nikolayev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_11e3de045c1fe175f8185e28dd68805d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu

10:12 24.07.2026 (güncellendi: 10:14 24.07.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa, İzmail ve Nikolayev limanlarındaki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın liman kentlerinde bulunan askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Odessa, İzmail ve Nikolayev kentlerindeki stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde:
Odessa: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yakıt sağlayan akaryakıt ve yağ depoları vuruldu.
İzmail: Askeri mühimmatların indirilmesi ve depolanmasıyla ilgili tesislerin yanı sıra ‘Magura’ tipi insansız deniz araçlarının yer aldığı 3 depo, askeri araçların bulunduğu bir hangar ve insansız insansız deniz altı araçlarının suya indirilmesinde kullanılan bir yüzer havuz hedef alındı.
Nikolayev: Askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi, boşaltım yapıldığı sırada tam isabetle vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna'nın aksine yalnızca askeri altyapıya ve savunma sanayii tesislerine yönelik saldırılar düzenliyor. Ayrıca, Kiev dâhil olmak üzere Ukrayna genelindeki hedeflere karşı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor.
ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
‘Ukrayna, Patriot füzelerini asla üretemez’
08:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала