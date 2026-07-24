https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rusya-ukrayna-limanlarindaki-askeri-hedefleri-vurdu-1107512277.html
Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu
Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa, İzmail ve Nikolayev limanlarındaki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T10:12+0300
2026-07-24T10:12+0300
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ukrayna
odessa
nikolayev
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın liman kentlerinde bulunan askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Odessa, İzmail ve Nikolayev kentlerindeki stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde:Rus ordusu, Ukrayna'nın aksine yalnızca askeri altyapıya ve savunma sanayii tesislerine yönelik saldırılar düzenliyor. Ayrıca, Kiev dâhil olmak üzere Ukrayna genelindeki hedeflere karşı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ukrayna-patriot-fuzelerini-asla-uretemez-1107510320.html
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rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu
10:12 24.07.2026 (güncellendi: 10:14 24.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa, İzmail ve Nikolayev limanlarındaki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın liman kentlerinde bulunan askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Odessa, İzmail ve Nikolayev kentlerindeki stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde:
Odessa:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yakıt sağlayan akaryakıt ve yağ depoları vuruldu.
İzmail:
Askeri mühimmatların indirilmesi ve depolanmasıyla ilgili tesislerin yanı sıra ‘Magura’ tipi insansız deniz araçlarının yer aldığı 3 depo, askeri araçların bulunduğu bir hangar ve insansız insansız deniz altı araçlarının suya indirilmesinde kullanılan bir yüzer havuz hedef alındı.
Nikolayev:
Askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi, boşaltım yapıldığı sırada tam isabetle vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna'nın aksine yalnızca askeri altyapıya ve savunma sanayii tesislerine yönelik saldırılar düzenliyor. Ayrıca, Kiev dâhil olmak üzere Ukrayna genelindeki hedeflere karşı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor.