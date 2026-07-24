https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rusya-ukrayna-limanlarindaki-askeri-hedefleri-vurdu-1107512277.html

Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu

Rusya, Ukrayna limanlarındaki askeri hedefleri vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa, İzmail ve Nikolayev limanlarındaki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:12+0300

2026-07-24T10:12+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

odessa

nikolayev

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna’nın liman kentlerinde bulunan askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Odessa, İzmail ve Nikolayev kentlerindeki stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde:Rus ordusu, Ukrayna'nın aksine yalnızca askeri altyapıya ve savunma sanayii tesislerine yönelik saldırılar düzenliyor. Ayrıca, Kiev dâhil olmak üzere Ukrayna genelindeki hedeflere karşı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ukrayna-patriot-fuzelerini-asla-uretemez-1107510320.html

rusya

ukrayna

odessa

nikolayev

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rusya, ukrayna, odessa, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)