https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ukrayna-patriot-fuzelerini-asla-uretemez-1107510320.html
‘Ukrayna, Patriot füzelerini asla üretemez’
‘Ukrayna, Patriot füzelerini asla üretemez’
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Johnson, Kiev'in gerekli parçaları ve ham maddeleri tedarik edemeyeceğini belirterek ABD'nin üretim lisansı verme planının gerçekçi... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T08:25+0300
2026-07-24T08:25+0300
2026-07-24T08:26+0300
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Eski CIA subayı Larry Johnson, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için füze üretimine başlamasının imkansız olduğunu söyledi. Sputnik’e konuşan Johnson, Kiev yönetiminin füze imali için gerekli olan karmaşık tedarik zincirini ve ham madde ihtiyacını karşılayamayacağını ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Washington'ın Patriot önleyici füzelerinin üretim lisansını Kiev'e devredebileceğini ve Ukrayna'nın gerekli teknolojiyi aldıktan sonra üretime hızlıca başlayabileceğini dile getirmişti.Söz konusu planı değerlendiren Johnson, üretim sürecinin teknik zorluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Johnson, lisans devrinin mevcut tedarik ve ham madde kısıtlamaları karşısında pratik bir karşılığı olmayacağını vurguladı.Moskova'dan silah sevkiyatına tepkiRusya yönetimi, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/irakli-uzmandan-sert-tepki-world-athletics-rus-sporculara-karsi-iki-yuzlu-davraniyor-1107509128.html
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uzman yorumu, larry johnson, abd, ukrayna, patriot, cia, nato, kremlin, sergey lavrov
‘Ukrayna, Patriot füzelerini asla üretemez’
08:25 24.07.2026 (güncellendi: 08:26 24.07.2026)
Eski CIA analisti Johnson, Kiev'in gerekli parçaları ve ham maddeleri tedarik edemeyeceğini belirterek ABD'nin üretim lisansı verme planının gerçekçi olmadığını belirtti.
Eski CIA subayı Larry Johnson, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için füze üretimine başlamasının imkansız olduğunu söyledi. Sputnik’e konuşan Johnson, Kiev yönetiminin füze imali için gerekli olan karmaşık tedarik zincirini ve ham madde ihtiyacını karşılayamayacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Washington'ın Patriot önleyici füzelerinin üretim lisansını Kiev'e devredebileceğini ve Ukrayna'nın gerekli teknolojiyi aldıktan sonra üretime hızlıca başlayabileceğini dile getirmişti.
Söz konusu planı değerlendiren Johnson, üretim sürecinin teknik zorluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Asla mümkün değil. ABD'de bu füzelerin parçalarını yaklaşık 40 farklı tedarikçi üretiyor. Tüm bu parçaları üretip Ukrayna'ya mı gönderecekler? Ayrıca bu süreçte nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. Oysa Çin bu elementleri ne ABD'ye ne de Ukrayna'ya satar.”
Johnson, lisans devrinin mevcut tedarik ve ham madde kısıtlamaları karşısında pratik bir karşılığı olmayacağını vurguladı.
Moskova'dan silah sevkiyatına tepki
Rusya yönetimi, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.