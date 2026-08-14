https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/alihan-kuris-operasyonunda-bilinmeyen-detay-ortaya-cikti-gizli-bolmede-saklanirken-yakalandi-1107998384.html

Alihan Kuriş operasyonunda bilinmeyen detay ortaya çıktı: Gizli bölmede saklanırken yakalandı

Alihan Kuriş operasyonunda bilinmeyen detay ortaya çıktı: Gizli bölmede saklanırken yakalandı

Sputnik Türkiye

Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in nefes kesen yakalanma detayları ortaya çıktı. Telefonunu bırakıp ikinci bir adrese... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T09:52+0300

2026-08-14T09:52+0300

2026-08-14T10:57+0300

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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran suç örgütü soruşturması kapsamında yeni ve çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş ile birlikte toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı operasyonun perde arkasındaki takip ve yakalama anları ise adeta film sahnelerini aratmadı.Telefonunu evde bırakıp i̇kinci adrese kaçtıOperasyon için düğmeye basan polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş'in resmi ikamet adresine baskın düzenledi. Ancak yapılan kontrolde Kuriş'in adreste bulunmadığı tespit edildi. Şüphelinin takipten kurtulmak ve yerini gizlemek amacıyla kendisine ait cep telefonunu evde bırakarak kaçtığı anlaşıldı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren güvenlik güçleri, zanlının saklanabileceği ikinci bir adresi kısa sürede belirleyerek operasyonu bu noktaya kaydırdı.Evdeki gizli bölme polisin dikkatinden kaçmadıİkinci adrese giren ekipler ilk aramalarda evde kimseye ulaşamadı. Ancak daireyi didik didik eden polis, dikkatli inceleme sonucunda içeride özel olarak hazırlanmış bir gizli bölme fark etti. Kapsamlı arama neticesinde Alihan Kuriş, bu gizli bölmenin içinde saklanırken suçüstü yakalandı. İletişim ve haberleşmedeki hücre tipi gizlilik yöntemleri ve örgütün yapılanma modeline dair yürütülen geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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