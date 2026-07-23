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Beşiktaş evinde 3 puanı elde etti
Beşiktaş evinde 3 puanı elde etti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Midtjylland'ı konuk etti.Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Orkun Kökçü'nün tek golüyle 1-0 galip ayrıldı.Kara Kartal, kendi evinde tur için önemli bir avantaj sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mohamed-salah-paylasimi-yapmisti-besiktasta-veysel-ahmet-caglar-istifa-etti-1107503729.html
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beşiktaş, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, maç, maç yayını, tarihi maç
beşiktaş, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, maç, maç yayını, tarihi maç

Beşiktaş evinde 3 puanı elde etti

23:02 23.07.2026 (güncellendi: 23:11 23.07.2026)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanUEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ve Midtjylland karşılaştı
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ve Midtjylland karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Midtjylland'ı konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Orkun Kökçü'nün tek golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Kara Kartal, kendi evinde tur için önemli bir avantaj sağladı.
Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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