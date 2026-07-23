https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/besiktas-evinde-3-puani-elde-etti-1107506945.html
Beşiktaş evinde 3 puanı elde etti
Beşiktaş evinde 3 puanı elde etti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T23:02+0300
2026-07-23T23:02+0300
2026-07-23T23:11+0300
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Midtjylland'ı konuk etti.Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Orkun Kökçü'nün tek golüyle 1-0 galip ayrıldı.Kara Kartal, kendi evinde tur için önemli bir avantaj sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mohamed-salah-paylasimi-yapmisti-besiktasta-veysel-ahmet-caglar-istifa-etti-1107503729.html
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beşiktaş, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, maç, maç yayını, tarihi maç
beşiktaş, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, maç, maç yayını, tarihi maç
Beşiktaş evinde 3 puanı elde etti
23:02 23.07.2026 (güncellendi: 23:11 23.07.2026)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Midtjylland'ı konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Orkun Kökçü'nün tek golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Kara Kartal, kendi evinde tur için önemli bir avantaj sağladı.