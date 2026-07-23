https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mohamed-salah-paylasimi-yapmisti-besiktasta-veysel-ahmet-caglar-istifa-etti-1107503729.html

Mohamed Salah paylaşımı yapmıştı: Beşiktaş'ta Veysel Ahmet Çağlar istifa etti

Mohamed Salah paylaşımı yapmıştı: Beşiktaş'ta Veysel Ahmet Çağlar istifa etti

Sputnik Türkiye

Mohamed Salah paylaşımları gündem olan Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar istifa etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T19:40+0300

2026-07-23T19:40+0300

2026-07-23T19:40+0300

spor

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beşiktaş jimnastik kulübü

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Beşiktaş, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliğinden 23 Temmuz 2026 itibarıyla ayrıldığı bildirildi.Öte yandan Veysel Ahmet Çağlar, sosyal medya hesabından Mohamed Salah'ın transferine ilişkin paylaşımlar yapmıştı.

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Sputnik Türkiye

mohamed salah, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer