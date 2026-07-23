https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/mohamed-salah-paylasimi-yapmisti-besiktasta-veysel-ahmet-caglar-istifa-etti-1107503729.html
Mohamed Salah paylaşımı yapmıştı: Beşiktaş'ta Veysel Ahmet Çağlar istifa etti
Mohamed Salah paylaşımı yapmıştı: Beşiktaş'ta Veysel Ahmet Çağlar istifa etti
Sputnik Türkiye
Mohamed Salah paylaşımları gündem olan Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar istifa etti. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T19:40+0300
2026-07-23T19:40+0300
2026-07-23T19:40+0300
spor
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futbol
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Beşiktaş, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliğinden 23 Temmuz 2026 itibarıyla ayrıldığı bildirildi.Öte yandan Veysel Ahmet Çağlar, sosyal medya hesabından Mohamed Salah'ın transferine ilişkin paylaşımlar yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/fenerbahce-yonetiminde-7-istifa-aziz-yildirimin-en-yakinindaki-isim-birakti-1107494018.html
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mohamed salah, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
mohamed salah, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
Mohamed Salah paylaşımı yapmıştı: Beşiktaş'ta Veysel Ahmet Çağlar istifa etti
Mohamed Salah paylaşımları gündem olan Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar istifa etti.
Beşiktaş, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliğinden 23 Temmuz 2026 itibarıyla ayrıldığı bildirildi.
Öte yandan Veysel Ahmet Çağlar, sosyal medya hesabından Mohamed Salah'ın transferine ilişkin paylaşımlar yapmıştı.