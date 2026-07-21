https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ingilterenin-yeni-kabinesi-kimler-iceride-kimler-disarida-1107433910.html
İngiltere'nin yeni kabinesi: Kimler içeride, kimler dışarıda?
İngiltere'nin yeni kabinesi: Kimler içeride, kimler dışarıda?
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Hazine’den İçişleri Bakanlığı’na, İngiltere’nin yeni Başbakan’ın hükümetinde kritik bakanlıklara kimler getirildi?
2026-07-21T15:48+0300
2026-07-21T15:48+0300
2026-07-21T15:48+0300
dünya
i̇ngiltere
kabine
andy burnham
ed miliband
john healey
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Britanya Başbakanı Andy Burnham, dün göreve başladıktan sonra ilk kabinesini açıkladı. Yeni Başbakan, İngiliz basınına göre 'kendisine sadık kalanları' ödüllendirirken, Starmer’a yakın isimleri büyük ölçüde tasfiye etti. Burnham, partinin tüm kanatlarından isimlerle daha kapsayıcı bir yönetim kurma sözü vermişti.Kimler kabinede?1. John Healey: Hazine BakanıStarmer döneminde Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden isim, sürpriz şekilde Hazine’ye getirildi. 66 yaşındaki Healey, 1997’den beri milletvekili. Blair döneminde Hazine bakanlığı yapmıştı. Partinin hemen her kanadında görev almış bir siyasetçi. Savunma harcamalarının artırılması ve yeniden sanayileşme konusunda Burnham ile uyumlu.2. Shabana Mahmood: İçişleri BakanıStarmer tarafından atanmıştı, rolünü korudu. Sosyal olarak muhafazakâr ve sert suç politikalarıyla tanınıyor. Birmingham Milletvekili.İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmud kimdir?3. Ed Miliband: Dışişleri BakanıSiyasetçi, net sıfır hedeflerini savunan kanattan. Great British Energy gibi projelerin mimarı. Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir tutum bekleniyor.4. Yvette Cooper: Sağlık ve Sosyal Bakım BakanıDışişleri’nden Sağlık Bakanlığı’na kaydırıldı. Burnham’ın yetişkin bakım sistemini düzeltme hedefi için kritik bir atama.5. Pat McFadden: Çalışma ve Emeklilik Bakanıİsim, sosyal güvenlik reformlarını sürdürecek.6. Louise Haigh: Lancaster Dükalığı Şansölyesi, Birinci Devlet Bakanı ve Kabine Ofisi BakanıBurnham’ın en yakın isimlerinden. Hükümet koordinasyonundan sorumlu olacak, fiilen Başbakan Yardımcısı gibi görev yapacak.7. Wes Streeting: Savunma BakanıPartinin muhafazakar kanadından. Burnham’ın başbakanlığa giden süreçte önemli rol oynadı.Kimler dışarıda?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ingiltere-basbakanlik-konutunda-devir-teslim-starmer-gidiyor-burnham-tasiniyor-1107394314.html
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i̇ngiltere, kabine, andy burnham, ed miliband, john healey
i̇ngiltere, kabine, andy burnham, ed miliband, john healey
İngiltere'nin yeni kabinesi: Kimler içeride, kimler dışarıda?
Hazine’den İçişleri Bakanlığı’na, İngiltere’nin yeni Başbakan’ın hükümetinde kritik bakanlıklara kimler getirildi?
Britanya Başbakanı Andy Burnham, dün göreve başladıktan sonra ilk kabinesini açıkladı. Yeni Başbakan, İngiliz basınına göre 'kendisine sadık kalanları' ödüllendirirken, Starmer’a yakın isimleri büyük ölçüde tasfiye etti. Burnham, partinin tüm kanatlarından isimlerle daha kapsayıcı bir yönetim kurma sözü vermişti.
1. John Healey: Hazine Bakanı
Starmer döneminde Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden isim, sürpriz şekilde Hazine’ye getirildi. 66 yaşındaki Healey, 1997’den beri milletvekili. Blair döneminde Hazine bakanlığı yapmıştı. Partinin hemen her kanadında görev almış bir siyasetçi. Savunma harcamalarının artırılması ve yeniden sanayileşme konusunda Burnham ile uyumlu.
2. Shabana Mahmood: İçişleri Bakanı
Starmer tarafından atanmıştı, rolünü korudu. Sosyal olarak muhafazakâr ve sert suç politikalarıyla tanınıyor. Birmingham Milletvekili.
3. Ed Miliband: Dışişleri Bakanı
Siyasetçi, net sıfır hedeflerini savunan kanattan. Great British Energy gibi projelerin mimarı. Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir tutum bekleniyor.
4. Yvette Cooper: Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı
Dışişleri’nden Sağlık Bakanlığı’na kaydırıldı. Burnham’ın yetişkin bakım sistemini düzeltme hedefi için kritik bir atama.
5. Pat McFadden: Çalışma ve Emeklilik Bakanı
İsim, sosyal güvenlik reformlarını sürdürecek.
6. Louise Haigh: Lancaster Dükalığı Şansölyesi, Birinci Devlet Bakanı ve Kabine Ofisi Bakanı
Burnham’ın en yakın isimlerinden. Hükümet koordinasyonundan sorumlu olacak, fiilen Başbakan Yardımcısı gibi görev yapacak.
7. Wes Streeting: Savunma Bakanı
Partinin muhafazakar kanadından. Burnham’ın başbakanlığa giden süreçte önemli rol oynadı.
8. Angela Eagle: Çevre Bakanı
9. Miatta Fahnbulleh: Enerji Bakanı
Yükselen yıldızlardan olarak görülüyor, Burnham’ın politika çalışmalarına katkıda bulundu.
10. Alex Norris: Adalet Bakanı
11. Heidi Alexander: Ulaştırma Bakanı
12. Jonathan Reynolds: İş ve Ticaret Bakanı
13. Angela Rayner: Konut Bakanı
14. Lucy Powell: Eğitim Bakanı
15. Lisa Nandy: Kültür Bakanı
16. Ellie Reeves: Başsavcı
17. Anneliese Midgley: Parti Disiplin Bakanı
18. Emma Reynolds: Hazine Müsteşarı
19. Douglas Alexander: İskoçya Bakanı
20. Chris Bryant: Kuzey İrlanda Bakanı
21. Stephen Kinnock: Galler Bakanı
22. Alan Campbell: Avam Kamarası Lideri
Rachel Reeves (eski Hazine Bakanı)
David Lammy (eski Dışişleri Bakanı)