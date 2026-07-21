https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ingilterenin-yeni-kabinesi-kimler-iceride-kimler-disarida-1107433910.html

İngiltere'nin yeni kabinesi: Kimler içeride, kimler dışarıda?

İngiltere'nin yeni kabinesi: Kimler içeride, kimler dışarıda?

Sputnik Türkiye

Hazine’den İçişleri Bakanlığı’na, İngiltere’nin yeni Başbakan’ın hükümetinde kritik bakanlıklara kimler getirildi?

2026-07-21T15:48+0300

2026-07-21T15:48+0300

2026-07-21T15:48+0300

dünya

i̇ngiltere

kabine

andy burnham

ed miliband

john healey

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Britanya Başbakanı Andy Burnham, dün göreve başladıktan sonra ilk kabinesini açıkladı. Yeni Başbakan, İngiliz basınına göre 'kendisine sadık kalanları' ödüllendirirken, Starmer’a yakın isimleri büyük ölçüde tasfiye etti. Burnham, partinin tüm kanatlarından isimlerle daha kapsayıcı bir yönetim kurma sözü vermişti.Kimler kabinede?1. John Healey: Hazine BakanıStarmer döneminde Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden isim, sürpriz şekilde Hazine’ye getirildi. 66 yaşındaki Healey, 1997’den beri milletvekili. Blair döneminde Hazine bakanlığı yapmıştı. Partinin hemen her kanadında görev almış bir siyasetçi. Savunma harcamalarının artırılması ve yeniden sanayileşme konusunda Burnham ile uyumlu.2. Shabana Mahmood: İçişleri BakanıStarmer tarafından atanmıştı, rolünü korudu. Sosyal olarak muhafazakâr ve sert suç politikalarıyla tanınıyor. Birmingham Milletvekili.İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmud kimdir?3. Ed Miliband: Dışişleri BakanıSiyasetçi, net sıfır hedeflerini savunan kanattan. Great British Energy gibi projelerin mimarı. Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir tutum bekleniyor.4. Yvette Cooper: Sağlık ve Sosyal Bakım BakanıDışişleri’nden Sağlık Bakanlığı’na kaydırıldı. Burnham’ın yetişkin bakım sistemini düzeltme hedefi için kritik bir atama.5. Pat McFadden: Çalışma ve Emeklilik Bakanıİsim, sosyal güvenlik reformlarını sürdürecek.6. Louise Haigh: Lancaster Dükalığı Şansölyesi, Birinci Devlet Bakanı ve Kabine Ofisi BakanıBurnham’ın en yakın isimlerinden. Hükümet koordinasyonundan sorumlu olacak, fiilen Başbakan Yardımcısı gibi görev yapacak.7. Wes Streeting: Savunma BakanıPartinin muhafazakar kanadından. Burnham’ın başbakanlığa giden süreçte önemli rol oynadı.Kimler dışarıda?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ingiltere-basbakanlik-konutunda-devir-teslim-starmer-gidiyor-burnham-tasiniyor-1107394314.html

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i̇ngiltere, kabine, andy burnham, ed miliband, john healey