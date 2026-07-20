https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ingiltere-basbakanlik-konutunda-devir-teslim-starmer-gidiyor-burnham-tasiniyor-1107394314.html
İngiltere başbakanlık konutunda devir teslim: Starmer resmen istifa etti
İngiltere başbakanlık konutunda devir teslim: Starmer resmen istifa etti
Sputnik Türkiye
Starmer, İngiltere Başbakanı olarak resmin istifa etti ve ‘benim görevim bitti' ded. Yeni İşçi Partisi lideri Andy Burnham görevi bugün devralarak Downing Sokağı 10 numaraya taşınacak. Detaylar ve son dakika gelişmeleri haberde...
2026-07-20T13:52+0300
2026-07-20T13:52+0300
2026-07-20T14:11+0300
dünya
i̇ngiltere
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keir starmer
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İngiltere eski Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı’nda son kez başbakan olarak kürsüye çıktı. "Benim görevim bitti” diyerek konuşmasına başlayan Starmer, altı buçuk yıllık İngiltere İşçi Partisi liderliği döneminde partiyi 2019'daki ağır yenilgiden toparlayıp 2024'te büyük bir zafer kazandıklarını söyledi.Kral, istifasını kabul ettiStarmer kısa süre sonra Downing Sokağı’ndan ayrıldı. Kalabalık tarafından alkışlanarak Buckingham Sarayı'na gitti. Sarayda Kral 3. Charles ile görüşerek resmen istifasını sundu. Kral istifasını kabul etti. Böylece İngiltere kısa bir süreliğine başbakansız kaldı.Kral’ı ziyaret sırası Burnham'daİşçi Partisi yeni lideri ve yeni başbakan Andy Burnham, Kral ile görüşmek üzere Buckingham Sarayı'na gidecek. Kral tarafından hükümeti kurma görevi verilecek. Burnham bu daveti kabul ettikten sonra Downing Sokak’a geçerek yeni başbakan olarak ilk konuşmasını yapacak. Bu konuşmada "10 yıllık Britanya planı"nı kamuoyuna açıklaması bekleniyor.İlk kabinesini açıklaması bekleniyorBurnham'in ilk kabinesini açıklaması bekleniyor. Kabine atamaları ve olası ilk görevden almalar bu saatlerde gerçekleşecek. Burnham ayrıca dünya liderleriyle ilk telefon görüşmelerini yapacak ve nükleer denizaltılar için "son çare mektupları"nı yazacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kuzeydeki-kral-lakapli-ingilterenin-olasi-yeni-basbakani-andy-burnham-kim-1106717879.html
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i̇ngiltere, başbakan, andy burnham, keir starmer, i̇şçi partisi
i̇ngiltere, başbakan, andy burnham, keir starmer, i̇şçi partisi
İngiltere başbakanlık konutunda devir teslim: Starmer resmen istifa etti
13:52 20.07.2026 (güncellendi: 14:11 20.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Starmer, İngiltere Başbakanı olarak resmin istifa etti ve ‘benim görevim bitti' dedi.Yeni İşçi Partisi lideri Andy Burnham görevi bugün devralarak Downing Sokağı 10 numaraya taşınacak.
İngiltere eski Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı’nda son kez başbakan olarak kürsüye çıktı. "Benim görevim bitti” diyerek konuşmasına başlayan Starmer, altı buçuk yıllık İngiltere İşçi Partisi liderliği döneminde partiyi 2019'daki ağır yenilgiden toparlayıp 2024'te büyük bir zafer kazandıklarını söyledi.
Kral, istifasını kabul etti
Starmer kısa süre sonra Downing Sokağı’ndan ayrıldı. Kalabalık tarafından alkışlanarak Buckingham Sarayı'na gitti. Sarayda Kral 3. Charles ile görüşerek resmen istifasını sundu. Kral istifasını kabul etti. Böylece İngiltere kısa bir süreliğine başbakansız kaldı.
Kral’ı ziyaret sırası Burnham'da
İşçi Partisi yeni lideri ve yeni başbakan Andy Burnham, Kral ile görüşmek üzere Buckingham Sarayı'na gidecek. Kral tarafından hükümeti kurma görevi verilecek. Burnham bu daveti kabul ettikten sonra Downing Sokak’a geçerek yeni başbakan olarak ilk konuşmasını yapacak. Bu konuşmada "10 yıllık Britanya planı"nı kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
İlk kabinesini açıklaması bekleniyor
Burnham'in ilk kabinesini açıklaması bekleniyor. Kabine atamaları ve olası ilk görevden almalar bu saatlerde gerçekleşecek. Burnham ayrıca dünya liderleriyle ilk telefon görüşmelerini yapacak ve nükleer denizaltılar için "son çare mektupları"nı yazacak.