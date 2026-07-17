https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ingiltere-icisleri-bakani-sabana-mahmud-kimdir-1107340562.html
İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmud kimdir?
İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmud kimdir?
Sputnik Türkiye
İngiltere İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi Başkanı Şabana Mahmud, Burnham'ın partinin yeni lideri olarak seçildiğini duyurmuştu. Başbakanlık görevinin... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T17:25+0300
2026-07-17T17:25+0300
2026-07-17T17:25+0300
i̇şçi partisi
avam kamarası
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
britanya
pakistan
birmingham
dünya
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Şabana Mahmud, İngiliz siyasetçi ve avukattır. 17 Eylül 1980'de İngiltere'nin Birmingham kentinde doğan Mahmud, İşçi Partisi (Labour Party) üyesidir. 2010 yılından bu yana Birmingham Ladywood seçim bölgesini Avam Kamarası'nda temsil etmektedir. Hukuk eğitimi alan Mahmud, siyasete girmeden önce avukat olarak çalıştı.Son yıllarda İngiliz siyasetinde hızla yükselen Mahmud, adalet ve içişleri alanındaki görevleriyle ülkenin en etkili bakanları arasında gösteriliyor.Şabana Mahmud nerelidir?Şabana Mahmud, İngiltere'nin Birmingham kentinde doğup büyüdü. Çocukluk yıllarının bir bölümünü ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın Taif kentinde geçirdikten sonra yeniden Birmingham'a döndü. Eğitim hayatını da büyük ölçüde Birmingham'da tamamladı.Şabana Mahmud'un kökeni ne?Şabana Mahmud'un ailesi Pakistan kökenlidir. Anne ve babasının kökeni, Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'in Mirpur bölgesine dayanmaktadır. Ailesi daha sonra İngiltere'ye göç ederek Birmingham'a yerleşti.Bu nedenle Mahmud, Britanya doğumlu Pakistan kökenli bir siyasetçi olarak tanımlanmaktadır.Eğitimi ve hukuk kariyeriŞabana Mahmud, Birmingham'daki Small Heath School ve King Edward VI Camp Hill School for Girls okullarında eğitim gördü.Daha sonra İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi Lincoln College'da hukuk eğitimi aldı ve mezuniyetinin ardından avukat olarak çalışmaya başladı. Hukuk alanındaki deneyimi, siyasi kariyerinde özellikle adalet politikalarında etkili oldu.Siyasi kariyeri nasıl başladı?Mahmud, 2010 genel seçimlerinde Birmingham Ladywood Milletvekili seçilerek ilk kez Avam Kamarası'na girdi.İşçi Partisi içinde farklı dönemlerde çeşitli gölge kabine görevleri üstlenen Mahmud, parti yönetiminde giderek daha görünür hale geldi. 2024 yılında Adalet Bakanı ve Lord Şansölyesi olarak kabineye giren Mahmud, 2025 yılında ise İçişleri Bakanı görevine getirildi.Siyasi çizgisiİşçi Partisi üyesi olmasına rağmen Mahmud, parti içindeki daha sosyal muhafazakâr yaklaşımıyla bilinen Blue Labour kanadına yakın isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle göç, güvenlik ve hukuk politikalarında daha katı tutumlarıyla zaman zaman parti içinde de tartışmaların odağında yer aldı.Şabana Mahmud hakkında kısa bilgiler
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i̇şçi partisi, avam kamarası, muhafazakar parti (i̇ngiltere), britanya, pakistan, birmingham
i̇şçi partisi, avam kamarası, muhafazakar parti (i̇ngiltere), britanya, pakistan, birmingham
İngiltere İçişleri Bakanı Şabana Mahmud kimdir?
İngiltere İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi Başkanı Şabana Mahmud, Burnham'ın partinin yeni lideri olarak seçildiğini duyurmuştu. Başbakanlık görevinin devrinin Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.
Şabana Mahmud, İngiliz siyasetçi ve avukattır. 17 Eylül 1980'de İngiltere'nin Birmingham kentinde doğan Mahmud, İşçi Partisi (Labour Party) üyesidir. 2010 yılından bu yana Birmingham Ladywood seçim bölgesini Avam Kamarası'nda temsil etmektedir. Hukuk eğitimi alan Mahmud, siyasete girmeden önce avukat olarak çalıştı.
Son yıllarda İngiliz siyasetinde hızla yükselen Mahmud, adalet ve içişleri alanındaki görevleriyle ülkenin en etkili bakanları arasında gösteriliyor.
Şabana Mahmud, İngiltere'nin Birmingham kentinde doğup büyüdü. Çocukluk yıllarının bir bölümünü ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın Taif kentinde geçirdikten sonra yeniden Birmingham'a döndü. Eğitim hayatını da büyük ölçüde Birmingham'da tamamladı.
Şabana Mahmud'un kökeni ne?
Şabana Mahmud'un ailesi Pakistan kökenlidir. Anne ve babasının kökeni, Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'in Mirpur bölgesine dayanmaktadır. Ailesi daha sonra İngiltere'ye göç ederek Birmingham'a yerleşti.
Bu nedenle Mahmud, Britanya doğumlu Pakistan kökenli bir siyasetçi olarak tanımlanmaktadır.
Eğitimi ve hukuk kariyeri
Şabana Mahmud, Birmingham'daki Small Heath School ve King Edward VI Camp Hill School for Girls okullarında eğitim gördü.
Daha sonra İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi Lincoln College'da hukuk eğitimi aldı ve mezuniyetinin ardından avukat olarak çalışmaya başladı. Hukuk alanındaki deneyimi, siyasi kariyerinde özellikle adalet politikalarında etkili oldu.
Siyasi kariyeri nasıl başladı?
Mahmud, 2010 genel seçimlerinde Birmingham Ladywood Milletvekili seçilerek ilk kez Avam Kamarası'na girdi.
İşçi Partisi içinde farklı dönemlerde çeşitli gölge kabine görevleri üstlenen Mahmud, parti yönetiminde giderek daha görünür hale geldi. 2024 yılında Adalet Bakanı ve Lord Şansölyesi olarak kabineye giren Mahmud, 2025 yılında ise İçişleri Bakanı görevine getirildi.
İşçi Partisi üyesi olmasına rağmen Mahmud, parti içindeki daha sosyal muhafazakâr yaklaşımıyla bilinen Blue Labour kanadına yakın isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle göç, güvenlik ve hukuk politikalarında daha katı tutumlarıyla zaman zaman parti içinde de tartışmaların odağında yer aldı.
Şabana Mahmud hakkında kısa bilgiler
Tam adı:
Şabana Mahmud (Shabana Mahmood)
Doğum tarihi:
17 Eylül 1980
Doğum yeri:
Birmingham, İngiltere
Yaşı:
45 (2026 itibarıyla)
Kökeni:
Pakistan kökenli (Ailesi Azad Keşmir'in Mirpur bölgesinden)
Mesleği:
Avukat, siyasetçi
Partisi:
İşçi Partisi (Labour Party)
Milletvekili olduğu bölge:
Birmingham Ladywood
Eğitimi:
Oxford Üniversitesi, Lincoln College (Hukuk)
Görevleri:
Eski Adalet Bakanı ve Lord Şansölyesi, mevcut İçişleri Bakanı.