https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/andy-burnham-kimdir-ingiltere-basbakani-andy-burnham-kac-yasinda-nereli-1107424785.html

Andy Burnham kimdir? İngiltere Başbakanı Andy Burnham kaç yaşında, nereli?

Andy Burnham kimdir? İngiltere Başbakanı Andy Burnham kaç yaşında, nereli?

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Keir Starmer'ın istifasının ardından İşçi Partisi liderliğine seçildi ve Kral III. Charles tarafından hükümeti... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:38+0300

2026-07-21T12:38+0300

2026-07-21T12:38+0300

charles

manchester

andy burnham

keir starmer

tony blair

birleşik krallık

i̇şçi partisi

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

liverpool

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İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, Keir Starmer'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı olarak göreve başladı. Burnham, Kral III. Charles ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hükümeti kurma görevini üstlenerek ülkenin 59'uncu başbakanı oldu.Başbakanlık görevini devralan Burnham, Londra'daki Başbakanlık Konutu önünde yaptığı ilk konuşmada, İngiltere için yeni bir dönemin başladığını belirterek kapsamlı bir reform programı hazırlayacaklarını açıkladı.Andy Burnham kimdir?Tam adı Andrew Murray Burnham olan siyasetçi, 7 Ocak 1970 tarihinde İngiltere'nin Culcheth kasabasında doğdu. Liverpool ile Manchester arasında bulunan Culcheth'te büyüyen Burnham, henüz 15 yaşındayken İşçi Partisi'ne katıldı.Üniversite eğitimini Cambridge Üniversitesi Fitzwilliam College'da İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlayan Burnham, lisans derecesini daha sonra yüksek lisans derecesine dönüştürdü.Siyasi kariyeri nasıl başladı?Andy Burnham, 2001 genel seçimlerinde Büyük Manchester'daki Leigh seçim bölgesinden milletvekili seçilerek Avam Kamarası'na girdi.Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde sırasıyla Hazine Baş Sekreterliği ve Kültür Bakanlığı görevlerini üstlenen Burnham, İşçi Partisi'nin iktidarı kaybettiği 2010 yılının ardından da ön saflardaki konumunu korudu.Gölge kabineden başbakanlığa2010-2016 yılları arasında Ed Miliband ve Jeremy Corbyn liderliğindeki gölge kabinelerde görev yapan Burnham, bu süreçte Gölge Eğitim Bakanı, Gölge Sağlık Bakanı ve Gölge İçişleri Bakanı olarak çalıştı.İşçi Partisi'nin yeniden iktidara geldiği dönemde Büyük Manchester Belediye Başkanı olarak görev yapan Burnham, kamuoyu yoklamalarında yüksek destek oranlarını koruyarak parti içinde öne çıkan isimlerden biri haline geldi.Başbakan olarak ilk mesajıKeir Starmer'ın görevden ayrılmasının ardından İşçi Partisi liderliğine seçilen Burnham, 20 Temmuz'da yaptığı ilk başbakanlık konuşmasında, "Bu an İngiltere için bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.Yeni başbakan, ülke için 10 yıllık bir kalkınma planı hazırlayacaklarını açıklarken, vatandaşların en önemli gündemlerinden biri olan geçim sıkıntısına yönelik ekonomik tedbirlerin kısa süre içinde duyurulacağını bildirdi.Andy Burnham kaç yaşında ve nereli?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trumptan-iran-mesaji-aksine-karar-verene-kadar-surecek-1107418807.html

charles

manchester

birleşik krallık

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Sputnik Türkiye

charles, manchester, andy burnham, keir starmer, tony blair, birleşik krallık, i̇şçi partisi, muhafazakar parti (i̇ngiltere), liverpool