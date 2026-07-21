https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trumptan-iran-mesaji-aksine-karar-verene-kadar-surecek-1107418807.html
Trump'tan İran mesajı: Aksine karar verene kadar sürecek
Trump'tan İran mesajı: Aksine karar verene kadar sürecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump yönetiminin, İran'a yönelik askeri operasyonları "aksine karar verilene kadar" sürdüreceği öne sürüldü. ABD'li yetkililere göre Washington... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T10:58+0300
2026-07-21T10:58+0300
2026-07-21T10:58+0300
abd
i̇ran
washington
pete hegseth
donald trump
haberler
abd
dan caine
cnn
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119456_0:61:1158:712_1920x0_80_0_0_4170f896eb9e9144c5815d8df9d6367e.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran'a yönelik askeri operasyonları yeni bir karar alınana kadar sürdürmeyi planladığı iddia edildi. Bununla birlikte, Washington ile Tahran arasında gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik görüşmelerin de eş zamanlı olarak devam ettiği öne sürüldü.CNN'in, ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülkenin müzakerecileri olası bir 10 günlük ateşkes seçeneğini değerlendiriyor. Haberde, bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi."Trump aksine karar verene kadar saldırılar devam edecek"Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin önceliğinin İran'ın İslamabad Mutabakatı'nı ihlal ettiği iddiaları, ABD askerlerinin hayatını kaybetmesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki politikalarına karşılık vermek olduğunu savundu.Yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan Trump aksine karar verene kadar devam edecek. Ancak iki ülke arasındaki görüşmeler de sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.Trump: Her ABD askeri için katbekat karşılık verilecekABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın öldürdüğü her bir ABD askeri için "katbekat bedel ödeyeceğini" söylemişti.Trump, söz konusu talimatı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ordunun üst düzey komutanlarına ilettiğini belirterek, İran'a yönelik askeri baskının süreceği mesajını vermişti.Diplomasi ve askeri baskı aynı anda yürütülüyorCNN'in aktardığı bilgiler, Washington'un bir yandan İran üzerindeki askeri baskıyı artırırken diğer yandan müzakere kanallarını açık tutmayı hedeflediğine işaret ediyor. Olası bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşmelerin sonuç verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-disislerinden-dunya-genelindeki-vatandaslarina-guvenlik-uyarisi-duyurdu-1107418379.html
abd
i̇ran
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119456_65:0:1094:772_1920x0_80_0_0_cc5eab7d39f59b046c4d5fd39b2678e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, washington, pete hegseth, donald trump, haberler, abd, dan caine, cnn
abd, i̇ran, washington, pete hegseth, donald trump, haberler, abd, dan caine, cnn
Trump'tan İran mesajı: Aksine karar verene kadar sürecek
ABD Başkanı Trump yönetiminin, İran'a yönelik askeri operasyonları "aksine karar verilene kadar" sürdüreceği öne sürüldü. ABD'li yetkililere göre Washington ile Tahran arasında gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik temaslar da devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran'a yönelik askeri operasyonları yeni bir karar alınana kadar sürdürmeyi planladığı iddia edildi. Bununla birlikte, Washington ile Tahran arasında gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik görüşmelerin de eş zamanlı olarak devam ettiği öne sürüldü.
CNN'in
, ismini açıklamadığı ABD'li
yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülkenin müzakerecileri olası bir 10 günlük ateşkes
seçeneğini değerlendiriyor. Haberde, bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndaki
kısıtlamaların kaldırılmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi.
"Trump aksine karar verene kadar saldırılar devam edecek"
Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin önceliğinin İran'ın İslamabad Mutabakatı'nı ihlal ettiği iddiaları, ABD askerlerinin hayatını kaybetmesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki politikalarına karşılık vermek olduğunu savundu.
Yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan Trump aksine karar verene kadar devam edecek. Ancak iki ülke arasındaki görüşmeler de sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump: Her ABD askeri için katbekat karşılık verilecek
ABD Başkanı Donald Trump
, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın
öldürdüğü her bir ABD askeri için "katbekat bedel ödeyeceğini" söylemişti.
Trump, söz konusu talimatı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth
, Genelkurmay Başkanı Dan Caine
ve ordunun üst düzey komutanlarına ilettiğini belirterek, İran'a yönelik askeri baskının süreceği mesajını vermişti.
Diplomasi ve askeri baskı aynı anda yürütülüyor
CNN'in aktardığı bilgiler, Washington'un
bir yandan İran üzerindeki askeri baskıyı artırırken diğer yandan müzakere kanallarını açık tutmayı hedeflediğine işaret ediyor. Olası bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı
'ndaki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşmelerin sonuç verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.