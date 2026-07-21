https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trumptan-iran-mesaji-aksine-karar-verene-kadar-surecek-1107418807.html

Trump'tan İran mesajı: Aksine karar verene kadar sürecek

Trump'tan İran mesajı: Aksine karar verene kadar sürecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump yönetiminin, İran'a yönelik askeri operasyonları "aksine karar verilene kadar" sürdüreceği öne sürüldü. ABD'li yetkililere göre Washington... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T10:58+0300

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2026-07-21T10:58+0300

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran'a yönelik askeri operasyonları yeni bir karar alınana kadar sürdürmeyi planladığı iddia edildi. Bununla birlikte, Washington ile Tahran arasında gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik görüşmelerin de eş zamanlı olarak devam ettiği öne sürüldü.CNN'in, ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülkenin müzakerecileri olası bir 10 günlük ateşkes seçeneğini değerlendiriyor. Haberde, bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi."Trump aksine karar verene kadar saldırılar devam edecek"Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin önceliğinin İran'ın İslamabad Mutabakatı'nı ihlal ettiği iddiaları, ABD askerlerinin hayatını kaybetmesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki politikalarına karşılık vermek olduğunu savundu.Yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan Trump aksine karar verene kadar devam edecek. Ancak iki ülke arasındaki görüşmeler de sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.Trump: Her ABD askeri için katbekat karşılık verilecekABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın öldürdüğü her bir ABD askeri için "katbekat bedel ödeyeceğini" söylemişti.Trump, söz konusu talimatı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ordunun üst düzey komutanlarına ilettiğini belirterek, İran'a yönelik askeri baskının süreceği mesajını vermişti.Diplomasi ve askeri baskı aynı anda yürütülüyorCNN'in aktardığı bilgiler, Washington'un bir yandan İran üzerindeki askeri baskıyı artırırken diğer yandan müzakere kanallarını açık tutmayı hedeflediğine işaret ediyor. Olası bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşmelerin sonuç verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-disislerinden-dunya-genelindeki-vatandaslarina-guvenlik-uyarisi-duyurdu-1107418379.html

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