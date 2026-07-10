https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/mehmet-akif-ersoy-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107171013.html
Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu
Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy'un 266 yıla kadar hapsi istendi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T17:41+0300
2026-07-10T17:41+0300
2026-07-10T18:06+0300
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Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.İddianamede Mehmet Akif Ersoy'a 'örgüt liderliği' ve 11 kadına yönelik cinsel saldırı suçlamaları yöneltilirken, sanık hakkında toplam 266 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilerleyen günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/uyusturucu-sorusturmasinda-ebru-gulanin-ifadesi-ortaya-cikti-mehmet-akif-ersoy-kayda-aliyordu-1103009519.html
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türkiye, mehmet akif ersoy, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, habertürk gazetesi, habertürk tv, uyuşturucu
türkiye, mehmet akif ersoy, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, habertürk gazetesi, habertürk tv, uyuşturucu
Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu
17:41 10.07.2026 (güncellendi: 18:06 10.07.2026)
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy'un 266 yıla kadar hapsi istendi.
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
İddianamede Mehmet Akif Ersoy'a 'örgüt liderliği' ve 11 kadına yönelik cinsel saldırı suçlamaları yöneltilirken, sanık hakkında toplam 266 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davanın ilerleyen günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.