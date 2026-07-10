https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/mehmet-akif-ersoy-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107171013.html

Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu

Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy'un 266 yıla kadar hapsi istendi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T17:41+0300

2026-07-10T17:41+0300

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Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.İddianamede Mehmet Akif Ersoy'a 'örgüt liderliği' ve 11 kadına yönelik cinsel saldırı suçlamaları yöneltilirken, sanık hakkında toplam 266 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilerleyen günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/uyusturucu-sorusturmasinda-ebru-gulanin-ifadesi-ortaya-cikti-mehmet-akif-ersoy-kayda-aliyordu-1103009519.html

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türkiye, mehmet akif ersoy, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, habertürk gazetesi, habertürk tv, uyuşturucu