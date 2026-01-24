https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/uyusturucu-sorusturmasinda-ebru-gulanin-ifadesi-ortaya-cikti-mehmet-akif-ersoy-kayda-aliyordu-1103009519.html

Uyuşturucu soruşturmasında Ebru Gülan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Mehmet Akif Ersoy kayda alıyordu'

24.01.2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ebru Gülan'ın 20 Ocak'ta verdiği ifade ortaya çıktı. Gülan ifadesinde, Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la birlikteliklerini anlatırken, Ersoy'un özel anları video kaydını aldığını iddia etti. Uyuşturucuyu ilk kez Ersoy'un evinde gördüğünü öne süren Gülan ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Veyis Ateş'in getirdiğini, kendisinin ve Ersoy'un ilk kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi. Gülan ifadesinde Ersoy için "Kendi evinde yaşanan ilişkileri ve olayları da telefonuyla video kaydına alıyordu" dedi. İlk kez gördümSabah'ın haberine göre, Gülan'ın ifadesinde şunları anlattı: "Akşam Mehmet Akif eve geldi, 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi. Çok zaman geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk uyuşturucu madde kullanışımızdı. Ertesi gün uyuşturucudan kaynaklı çok kötü olmuştum. Akif'i arayarak bir daha Veyis'i görmek istemediğimi söyledim."Korku ve travma yaşadımİfadesinde Veyis Ateş'in uyuşturucu etkisi altındayken kendisine karşı rahatsız edici hareketlerde bulunduğunu iddia eden Gülan, bu olay sonrası ciddi bir korku ve travma yaşadığını ifade etti. Bu nedenle Ersoy ile büyük bir tartışma yaşadıklarını ve ayrıldıklarını belirtti. Ebru Gülan, Ersoy'un, Veyis Ateş'in kendisinde travma yaratmasına rağmen, davetlerde özellikle aynı ortamda bulunmalarını sağladığını ileri sürerek "Buluşmalardan birinde Veyis, Akif ve başka kadınlar vardı. Burada uyuşturucu madde kullandık, maddeyi getiren Veyis idi. Burada olan kadınları tanımadığım ve Mehmet ile olan alakalarını bilmediğim için kavga çıktı ve evi terk ettim" dedi.Şişe çevirme oyunu iddiası Gülan ifadesinde Mehmet Akif Ersoy'un kendisini arayarak çok kez davet ettiğini Ersoy'un ve başkasının evlerinde defalarca uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Gülan yine ifadesinde Ersoy ve Ateş'le birlikte bir kaç kez 'şişe çevirme' oyunu oynadıklarını ve bazı tekliflerde bulunulduğunu anlattı. Gülan ifadesinde şunları anlattı: Kişilerin sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerlediklerini görüyorum. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı. Bu olaylara tepki gösterildiği zaman hemen başka bir kadını bulup bu işleri onunla yapıyorlardı. Bu şekilde kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturuyorlardı. Etraflarındaki kızlara kendilerini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı. Bu olayları da normalleştiriyorlardı. Kendi evinde yaşanan ilişkileri ve olayları da telefonuyla video kaydına alıyordu"

