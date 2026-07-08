Şu anda dünya şampiyonası oynanıyor, bu maçları milyonlar izliyor; milyonlar stadyumlara geliyor, milyonlar televizyon başında. Trump’la ilgili söylediklerim de dahil, tüm bunlar aynı çizginin parçası. Bu uzun süre devam edemez ve etmeyecek. Daha önce çok daha ağır yaptırımlar altında kaldığımız bir dönem yaşadık. Bu dönem de kaçınılmaz olarak çökecek. Rusya olmadan ne spor ne de kültür alanında herhangi bir büyük etkinliği hayal etmek mümkün değil.