https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/uluslararasi-spor-siyasetin-golgesinde-bati-ulkeleri-spor-kurumlarinin-bagimsizligini-zedeleyen-1107111704.html

Uluslararası spor siyasetin gölgesinde: Batı ülkeleri spor kurumlarının bağımsızlığını zedeleyen adımlar atıyor

Uluslararası spor siyasetin gölgesinde: Batı ülkeleri spor kurumlarının bağımsızlığını zedeleyen adımlar atıyor

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yaşanan bir olay, dünya futbolunun yanı sıra genel anlamda sporun içinde bulunduğu yapısal krizi bir kez daha gözler önüne serdi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T17:39+0300

2026-07-08T17:39+0300

2026-07-08T17:39+0300

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ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu araması üzerine disiplin kurulu, ABD takımının oyuncusuna verilen bir maç men cezasını ‘göreceli’ hale getirdi. Bu karar, modern turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir müdahale olarak değerlendirilirken, dünya kamuoyunda da bomba etkisi yarattı.Ancak Batı medyası ve yetkililer, bu histeriyi ‘temiz sporu’ korumak adına değil, tamamen Amerikan başkanının adının geçtiği çarpıcı bir manşet uğruna körükledi. Aynı medya kuruluşları, gerçek ve sistematik ihlaller söz konusu olduğunda ise genelde sessiz kalmayı tercih ediyor, AB ülkelerinden yetkililerin Olimpiyat Şartı'nı on yıllardır ayaklar altına almalarını görmezden geliyor.Yıllardır süren sistematik müdahaleUlusal federasyonlar hukuken ve fiilen uluslararası federasyonlara bağlı olup, kararları bağlayıcıdır. Buna rağmen AB ülkeleri bu temel ilkeyi açıkça ihlal etti, kendi topraklarında düzenlenen yarışmaların yönetimine doğrudan müdahale ederek siyasi hırsları spor ilkelerinin önüne geçirdi. Bu müdahale sistematik olarak her yıl sürdürülüyor, uluslararası kuruluşların kendi topraklarında gerçekleştirdikleri etkinliklerin kurallarına bilinçli bir şekilde el atıyor, uluslararası federasyonların tüzüklerini çiğneyerek kendi siyasi kararlarını dayatıyor.Onlarca yıl boyunca uluslararası federasyonların kararları, ulusal federasyonlar için bağlayıcı kabul edildi. Bu yapı, sporun siyaset üstü olması ilkesine dayanıyordu. Ancak son dönemde özellikle AB ülkelerin bu ilkeyi sistematik olarak ihlal ettiği görülüyor.Rus sporcularına yönelik kısıtlamalarAralık 2025’te Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rus kızak sporcularını ülkeye giriş yasağı listesine aldı. Bunun sonucunda sporcular, Sigulda’daki Dünya Kupası etabına katılamadı. Haziran 2026’da ise Dünya Jimnastik Federasyonu’nun (World Gymnastics) Rus sporculara yönelik kısıtlamaları kaldırma kararına rağmen, Romanya ve Portekiz yetkilileri Rus bayrağı ve milli marşının kullanılmasını engelledi. Bu nedenle Rusya milli takımı bu ülkelerdeki müsabakalara katılmayı reddetti.Almanya da benzer bir tutum ortaya koydu. Ağustos ayında ülkede yapılacak Ritmik Cimnastik Dünya Kupası için Alman makamları, Rus sporcuların devlet sembollerini kullanmasına izin vermeyeceklerini resmi bir yazıyla bildirdi. Haziran 2026’da ise Münih’te düzenlenen Avrupa Senkronize Yüzme Şampiyonası’nda, World Aquatics ve European Aquatics’in kararlarına rağmen Alman yetkililer Rus devlet sembollerinin kullanılmasını engelledi.Rus milli jimnastik takımının 2026 Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Bulgaristan'ın Varna kentine ulaşımı, sporcuları taşımak için kullanmayı planladığı Türk Havayolları'nın charter uçuşunun Bulgar yetkililerin onaylamayı reddetmesi nedeniyle oldukça zorlaştı. Rus sporcular zorluklara rağmen Varna'ya ulaşarak şampiyonaya katıldı ve ödüllerle ülkelerine döndü.Bu olaylar, uluslararası federasyonların kararlarını hiçe sayan ve sporcuların katılımını engelleyen sistematik bir müdahale örneği oluşturuyor. 10 uluslararası federasyon Rus sporcuların tüm kısıtlamalardan muaf şekilde yarışmasına izin verirken, 20 federasyon ise genç sporcular için aynı uygulamayı kabul etti. Avrupa ülkeleri buna rağmen, federasyonlar tarafından verilen kararları uygulamamakta ısrar ediyor.Medyanın seçici yaklşımıBu müdahaleler Batı medyası ve spor bürokrasisi tarafından büyük ölçüde görmezden geliniyor. Aynı çevreler, tek bir telefon görüşmesi nedeniyle büyük bir tepki gösterirken, Avrupa ülkelerinin sistematik müdahalelerini ise 'sıradan' kabul ediyor. Bu tutum, medyanın konuyu tarafsızca değil, siyasi önceliklere göre ele aldığını gösteriyor.Sistem tehlikedeTrump’ın sadece bir telefonu dünyada büyük yankı uyandırıp tarışmalara yol açarken, asıl yapısal sorun Avrupa ülkelerinin federasyon kararlarını sistematik olarak görmezden gelmesi olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, sporun uluslararası yönetim sistemini kökten sarsma potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla, şu anda birçok hükümetin, kendi topraklarında gerçekleşen uluslararası etkinliklere kendi siyasi çıkarları adına doğrudan müdahale etmenin ve yarışmaların sonuçlarını doğrudan etkilemenin mümkün olduğunu düşündüğü tüm uluslararası spor ve Olimpiyat hareketi için en zor ve tehlikeli aşamada olduğu söylenebilir. Böylece, uluslararası federasyonların otoritesi ve bağımsızlığı ile uluslararası sporların onlarca yıldır gelişen yönetim sisteminin tamamı temelden sarsılmış oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirmizi-kart-goren-abdli-futbolcu-balogun-belcika-karsisinda-forma-giyecek-1107023510.html

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