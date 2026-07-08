https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html

Trump: İran'ı bu gece muhtemelen çok ağır vuracağız

Trump: İran'ı bu gece muhtemelen çok ağır vuracağız

Sputnik Türkiye

NATO zirvesi bitiminde konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik "Dün akşam onları çok ağır şekilde vurduk, büyük ihtimalle bu akşam da çok iyi şekilde... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T16:00+0300

2026-07-08T16:00+0300

2026-07-08T16:54+0300

dünya

i̇ran

nato

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107109538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60189b309d494688ef3af8db3ee93e69.jpg

Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nin kapanışında yaptığı açıklamalardan ilk satır başları şöyle:‘Obama onlara bir uçak dolusu para verdi’ ABD saldırılarının ardından Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde sabah saatlerinde ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile imzalanan mutabakat zaptının artık "sona erdiğini" düşündüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-iran-saldirilari-neden-yeniden-basladi-1107107213.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, nato, donald trump