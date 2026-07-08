Trump: İran'ı bu gece muhtemelen çok ağır vuracağız
16:00 08.07.2026 (güncellendi: 16:54 08.07.2026)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
© AP Photo / Alex Brandon
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NATO zirvesi bitiminde konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik "Dün akşam onları çok ağır şekilde vurduk, büyük ihtimalle bu akşam da çok iyi şekilde vuracağız" ifadelerini kullandı. Ardından 'Bu gece kesin vuracak mısınız?' sorusuna ’Normalde size söylemezdim ama zaten yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yanıt muhtemelen evet' yanıtını verdi.
Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nin kapanışında yaptığı açıklamalardan ilk satır başları şöyle:
(İran) Çok kötü davranışlarda bulunuyorlar şu anda, 47 yıldır yaptıkları gibi ve dünkü saldırılarından sonra. Birkaç dron ve bir tane roket fırlattılar gemilere. Hürmüz Boğazı’ndan geçiyorladı ki geçmek haklarıydı.
Dün akşam onları çok ağır şekilde vurduk, büyük ihtimalle bu akşam da çok iyi şekilde vuracağız.
İran’dan hiç hoşnut değilim.
Normalde size söylemezdim ama zaten yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yanıt muhtemelen evet.
‘Obama onlara bir uçak dolusu para verdi’
Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, yalan söylüyorlar, insanları öldürüyorlar. 47 yıldır hiçbir başkan hiçbir şey yapmadı onlarla ilgili.
Obama onlara 1.7 milyar dolu, bir uçak dolusu para verdi. Bir Boeing 747 dolusu para verdi. Akıllarından ne geçiyordu, kapının açılıp uçaktan paralar saçıldığında ne düşünüyorlardı çok merak ediyorum.
ABD saldırılarının ardından Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde sabah saatlerinde ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile imzalanan mutabakat zaptının artık "sona erdiğini" düşündüğünü söyledi.