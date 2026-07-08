https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-iranla-ateskese-iliskin-bence-sona-erdi-1107099267.html
Trump İran'la ateşkese ilişkin: ‘Bence sona erdi’
Trump İran'la ateşkese ilişkin: ‘Bence sona erdi’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi oturumu öncesi sabah saatlerinde ABD’nin İran'ın güneyine saldırıları hakkında açıklama yaptı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T11:25+0300
2026-07-08T11:25+0300
2026-07-08T11:26+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107099317_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_053f31e726fdcd1d7e315fb561821a8e.jpg
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD'nin saldırılarına karşılık olarak İran ise Bahreyn ve Kuveyt'i hedef almıştı. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da olan ABD Başkanı Trump, oturum öncesi basına açıklamalarda bulundu.Trump, ABD'nin gece İran'a yönelik saldırılarının "gerekli" olduğunu belirtti. Trump, İran'ı "çok sert" vurduklarını söyleyerek "onları sevmiyorum" dedi. Trump ayrıca İran'la ateşkes konusunda gelen soruya ise "Bence sona erdi" ifadelerini vurguladı.Trump, Grönland ve İran konusunda NATO'dan memnun olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/kuveytten-iranin-duzenledigi-hava-saldirilarina-dair-aciklama-1107098835.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107099317_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_73e111a30bc26bdc573048085634cb57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Trump İran'la ateşkese ilişkin: ‘Bence sona erdi’
11:25 08.07.2026 (güncellendi: 11:26 08.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi oturumu öncesi sabah saatlerinde ABD’nin İran'ın güneyine saldırıları hakkında açıklama yaptı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD'nin saldırılarına karşılık olarak İran ise Bahreyn ve Kuveyt'i hedef almıştı.
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da olan ABD Başkanı Trump, oturum öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trump, ABD'nin gece İran'a yönelik saldırılarının "gerekli" olduğunu belirtti. Trump, İran'ı "çok sert" vurduklarını söyleyerek "onları sevmiyorum" dedi.
Trump ayrıca İran'la ateşkes konusunda gelen soruya ise "Bence sona erdi" ifadelerini vurguladı.
Trump, Grönland ve İran konusunda NATO'dan memnun olmadığını ifade etti.