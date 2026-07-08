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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-iranla-ateskese-iliskin-bence-sona-erdi-1107099267.html
Trump İran'la ateşkese ilişkin: ‘Bence sona erdi’
Trump İran'la ateşkese ilişkin: ‘Bence sona erdi’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi oturumu öncesi sabah saatlerinde ABD’nin İran'ın güneyine saldırıları hakkında açıklama yaptı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD'nin saldırılarına karşılık olarak İran ise Bahreyn ve Kuveyt'i hedef almıştı. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da olan ABD Başkanı Trump, oturum öncesi basına açıklamalarda bulundu.Trump, ABD'nin gece İran'a yönelik saldırılarının "gerekli" olduğunu belirtti. Trump, İran'ı "çok sert" vurduklarını söyleyerek "onları sevmiyorum" dedi. Trump ayrıca İran'la ateşkes konusunda gelen soruya ise "Bence sona erdi" ifadelerini vurguladı.Trump, Grönland ve İran konusunda NATO'dan memnun olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/kuveytten-iranin-duzenledigi-hava-saldirilarina-dair-aciklama-1107098835.html
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Trump İran'la ateşkese ilişkin: ‘Bence sona erdi’

11:25 08.07.2026 (güncellendi: 11:26 08.07.2026)
© REUTERS Jonathan ErnstTrump, NATO Zirvesi öncesi İran'a saldırılarla ilgili açıklama yaptı
Trump, NATO Zirvesi öncesi İran'a saldırılarla ilgili açıklama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi oturumu öncesi sabah saatlerinde ABD’nin İran'ın güneyine saldırıları hakkında açıklama yaptı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD'nin saldırılarına karşılık olarak İran ise Bahreyn ve Kuveyt'i hedef almıştı.
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da olan ABD Başkanı Trump, oturum öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trump, ABD'nin gece İran'a yönelik saldırılarının "gerekli" olduğunu belirtti. Trump, İran'ı "çok sert" vurduklarını söyleyerek "onları sevmiyorum" dedi.
Trump ayrıca İran'la ateşkes konusunda gelen soruya ise "Bence sona erdi" ifadelerini vurguladı.
Trump, Grönland ve İran konusunda NATO'dan memnun olmadığını ifade etti.
Kuveyt'in başkenti Kuveyt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
DÜNYA
Kuveyt'ten İran'ın düzenlediği hava saldırılarına dair açıklama
11:03
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