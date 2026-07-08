https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-iran-saldirilari-neden-yeniden-basladi-1107107213.html

ABD-İran saldırıları neden yeniden başladı?

ABD-İran saldırıları neden yeniden başladı?

Sputnik Türkiye

Saldırılar, Orta Doğu'da topyekun savaşın yeniden başlayabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Ankara’da bulunan Trump’tan ‘ateşkes bence bitti’ açıklaması geldi. Ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri haberde...

2026-07-08T14:33+0300

2026-07-08T14:33+0300

2026-07-08T14:35+0300

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ABD saldırılarının ardından Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile imzalanan mutabakat zaptının artık "sona erdiğini" düşündüğünü söyledi. Trump, barış görüşmelerinin bir süre daha devam etmesine ‘izin verebileceğini’ söyledi ancak, bu müzakerelerin ‘zaman kaybı’ olduğuna inandığını ifade etti.Piyasalar alt üst olduTrump'ın açıklamalarının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 yükselerek 78 dolara çıktı. Avrupa borsaları yüzde 1.6 gerilerken, dolar değer kazandı ve devlet tahvili getirileri yükseldi. Yatırımcılar, çatışmaların yeniden tırmanmasının enflasyon üzerinde yaratabileceği etkileri fiyatlamaya başladı.İran Devrim Muhafızları: Karşılık verdikİran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına komşu ülkelerdeki Amerikan varlıklarını hedef alarak karşılık verdiğini açıkladı. Çarşamba sabahı Bahreyn ve Kuveyt'te sirenler çalarken, devrim muhafızları ayrıca üyelerinden birinin "düşman insansız hava araçları" tarafından öldürüldüğünü duyurdu.Her iki taraf da, yaklaşık üç hafta önce başlayan 60 günlük barış müzakere sürecini başlatan mutabakat muhtırasındaki önceki anlaşmaları karşı tarafın ihlal ettiğini savunuyor.Şimdiye kadar neler yaşandı?İran nasıl karşılık verdi?İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri hedefini vurduğunu duyurdu. Saldırılar sırasında her iki ülkede de sirenler çaldı.Kalibaf: Zorbalık sona erdiİran’ın başmüzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yöntem hiçbir yere varmaz. Geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.Telegram üzerinden açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD'nin saldırılarının "savaşı sona erdiren anlaşmanın temel unsurlarını işlevsiz hale getirdiğini" belirtti.Arakçi, "ABD yönetimi taahhütlerinden vazgeçmiştir ve bu tehlikeli tırmanışın sonuçlarının sorumluluğu tamamen Washington'a aittir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumpin-iranla-muzakerelerin-bittigini-aciklamasiyla-brent-petrolun-fiyati-yuzde-6dan-fazla-1107102172.html

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