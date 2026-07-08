https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/savrulan-dorse-faciaya-neden-oldu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1107099145.html
Savrulan dorse faciaya neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Savrulan dorse faciaya neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da bir tırın savrulan dorsesi nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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tekirdağ
trafik kazası
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Tekirdağ Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi yola savruldu. Dorse yolu kapatırken aynı yönde seyreden araçlar peş peşe kazaya karıştı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Dorse yolu kapattı araçlar birbirine çarptıYeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle ayrılarak yola savruldu. Yolu trafiğe kapatan dorse nedeniyle F.B. idaresindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç bu sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Araçta bulunan sürücü F.B. ile G.B. ve B.Ç. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan F.B. ile G.B. ve B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yolcu-otobusu-devrildi-3u-agir-41-yarali-1107058065.html
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tekirdağ, trafik kazası
Savrulan dorse faciaya neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da bir tırın savrulan dorsesi nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi yola savruldu. Dorse yolu kapatırken aynı yönde seyreden araçlar peş peşe kazaya karıştı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Dorse yolu kapattı araçlar birbirine çarptı
Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle ayrılarak yola savruldu. Yolu trafiğe kapatan dorse nedeniyle F.B. idaresindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç bu sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Araçta bulunan sürücü F.B. ile G.B. ve B.Ç. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan F.B. ile G.B. ve B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.