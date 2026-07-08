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Savrulan dorse faciaya neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Savrulan dorse faciaya neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da bir tırın savrulan dorsesi nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T11:04+0300
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türki̇ye
tekirdağ
trafik kazası
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Tekirdağ Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi yola savruldu. Dorse yolu kapatırken aynı yönde seyreden araçlar peş peşe kazaya karıştı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Dorse yolu kapattı araçlar birbirine çarptıYeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle ayrılarak yola savruldu. Yolu trafiğe kapatan dorse nedeniyle F.B. idaresindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç bu sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Araçta bulunan sürücü F.B. ile G.B. ve B.Ç. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan F.B. ile G.B. ve B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yolcu-otobusu-devrildi-3u-agir-41-yarali-1107058065.html
türki̇ye
tekirdağ
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tekirdağ, trafik kazası
tekirdağ, trafik kazası

Savrulan dorse faciaya neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

11:04 08.07.2026
© İlçe Jandarma KomutanlığıTekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© İlçe Jandarma Komutanlığı
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Tekirdağ'da bir tırın savrulan dorsesi nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi yola savruldu. Dorse yolu kapatırken aynı yönde seyreden araçlar peş peşe kazaya karıştı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Dorse yolu kapattı araçlar birbirine çarptı

Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle ayrılarak yola savruldu. Yolu trafiğe kapatan dorse nedeniyle F.B. idaresindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç bu sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Araçta bulunan sürücü F.B. ile G.B. ve B.Ç. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan F.B. ile G.B. ve B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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