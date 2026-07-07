https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yolcu-otobusu-devrildi-3u-agir-41-yarali-1107058065.html

Yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 41 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 41 yaralı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T09:17+0300

2026-07-07T09:17+0300

2026-07-07T09:17+0300

türki̇ye

kırıkkale

türkiye

trafik kazası

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Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı.Kontrolden çıktıTekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Vali'den kemer uyarısıKırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ak-partili-vekil-ve-oglu-trafik-kazasi-gecirdi-1-olu-1106776065.html

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kırıkkale, türkiye, trafik kazası