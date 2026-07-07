https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yolcu-otobusu-devrildi-3u-agir-41-yarali-1107058065.html
Yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 41 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 41 yaralı
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Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı.Kontrolden çıktıTekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Vali'den kemer uyarısıKırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ak-partili-vekil-ve-oglu-trafik-kazasi-gecirdi-1-olu-1106776065.html
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kırıkkale, türkiye, trafik kazası
kırıkkale, türkiye, trafik kazası
Yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 41 yaralı
Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı.
Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.
Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.