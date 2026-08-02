https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/etimesgut-belediye-baskani-erdal-besikciogluna-tutuklama-talebi-1107724759.html
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 44 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T19:00+0300
2026-08-02T19:00+0300
2026-08-02T19:05+0300
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erdal beşikçioğlu
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etimesgut belediyesi
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tutuklama emri
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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/etimesgut-belediyesi-sorusturmasinda-sicak-gelisme-erdal-besikcioglu-dahil-55-supheli-adliyeye-sevk-1107720697.html
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erdal beşikçioğlu, etimesgut, etimesgut belediyesi, tutuklama, tutuklama emri
erdal beşikçioğlu, etimesgut, etimesgut belediyesi, tutuklama, tutuklama emri
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi
19:00 02.08.2026 (güncellendi: 19:05 02.08.2026)
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 44 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.