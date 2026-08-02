https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/etimesgut-belediye-baskani-erdal-besikciogluna-tutuklama-talebi-1107724759.html

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 44 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T19:00+0300

2026-08-02T19:00+0300

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erdal beşikçioğlu

etimesgut

etimesgut belediyesi

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tutuklama emri

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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/etimesgut-belediyesi-sorusturmasinda-sicak-gelisme-erdal-besikcioglu-dahil-55-supheli-adliyeye-sevk-1107720697.html

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erdal beşikçioğlu, etimesgut, etimesgut belediyesi, tutuklama, tutuklama emri