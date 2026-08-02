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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 44 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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tutuklama
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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/etimesgut-belediyesi-sorusturmasinda-sicak-gelisme-erdal-besikcioglu-dahil-55-supheli-adliyeye-sevk-1107720697.html
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erdal beşikçioğlu, etimesgut, etimesgut belediyesi, tutuklama, tutuklama emri
erdal beşikçioğlu, etimesgut, etimesgut belediyesi, tutuklama, tutuklama emri

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tutuklama talebi

19:00 02.08.2026 (güncellendi: 19:05 02.08.2026)
© AA / Betül AbalıErdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA / Betül Abalı
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Ayrıntılar geliyor
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 44 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
TÜRKİYE
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi
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