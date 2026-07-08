https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/natonun-yuzde-5-savunma-harcamasi-hedefi-gercekci-mi-1107095119.html

NATO’nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi gerçekçi mi?

NATO’nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi gerçekçi mi?

Sputnik Türkiye

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde öne çıkan başlıklardan biri, ittifakın yüzde 5 savunma harcaması hedefi oldu. Doç. Dr. Furkan Kaya, hedefin birçok Avrupa ülkesi... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T09:20+0300

2026-07-08T09:20+0300

2026-07-08T09:20+0300

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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleşen liderler buluşması, yalnızca ittifakın güvenlik gündemini değil, Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 programı, CAATSA yaptırımları, KAAN savaş uçağı, Avrupa güvenliği ve Orta Doğu'daki yeni jeopolitik denklemleri de yeniden tartışmaya açtı. Doç. Dr. Furkan Kaya’ya göre zirve önceki NATO toplantılarından farklı olarak Türkiye'nin yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın geleceğini şekillendiren merkez aktörlerden biri haline geldiğini ortaya koydu.'Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO'daki rolünün değiştiğini gösterdi'Doç. Dr. Furkan Kaya’ya göre zirveyi önceki toplantılardan ayıran temel unsur, Türkiye'nin artık yalnızca NATO'nun güneydoğu kanadını koruyan bir ülke olarak değil, ittifakın yeni güvenlik mimarisini şekillendiren stratejik merkezlerden biri olarak öne çıkması oldu:'Trump yönetiminde F-35 konusunda yeni bir pencere açılabilir'Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirmesinde, Donald Trump yönetiminin F-35 meselesinde önceki dönemlere göre daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceğini ifade etti. Trump'ın daha önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların bu yönde önemli sinyaller verdiği belirtilirken, sorunun tamamen çözüldüğünü söylemenin erken olduğu ancak "kayda değer bir diplomatik pencerenin açılabileceği" vurgulandı. Kaya, bununla birlikte sürecin yalnızca Trump'ın siyasi iradesine bağlı olmadığına dikkat çekerek, ABD Kongresi, CAATSA yaptırımları ve S-400 meselesinin çözümün önündeki en önemli hukuki başlıklar olmaya devam ettiğini ifade etti:‘KAAN ve Türk Savunma Sanayisi ABD’nin radarında’Kaya, değerlendirmesinde Trump'ın KAAN projesine olumlu yaklaştığını vurguladı. Özellikle 80 adet KAAN motoru konusunda destek verilmesine yönelik daha önce dile getirilen mesajların dikkat çekici olduğu belirtilirken, Türkiye'nin ulaştığı savunma sanayii kapasitesinin artık Washington tarafından da dikkate alındığı ifade etti. Kaya savunma fuarlarında sergilenen yerli sistemlerin de Türkiye'nin artık yalnızca dışarıdan tedarik isteyen değil, alternatif üreten ve teknoloji geliştiren bir ülke konumuna yükseldiğini gösterdiği değerlendirmesini yaptı:‘CAATSA yaptırımlarının kaldırılması stratejik eşik olabilir’Doç. Dr. Furkan Kaya’ya göre CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye-ABD ilişkileri açısından hem psikolojik hem de stratejik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Kaya Trump'ın daha önce "Dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız" yönündeki açıklamalarının önemli bir siyasi irade ortaya koyduğunu belirtirken, bunun kurumsal ve hukuki zemine taşınmasının kritik önemde olduğunu ifade etti:Trump'ın Ankara ziyareti neden kritik?Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirmesinde Trump'ın uzun süredir Avrupa'nın savunma yükünü artırması gerektiğini savunduğu hatırlatıldı. ABD'nin NATO'dan tamamen ayrılmasının gerçekçi bir senaryo olmadığı belirtilirken, Washington'ın Avrupa üzerindeki "yük paylaşımı" baskısını artıracağı öngörüsünde bulundu:'Türkiye, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapabilecek nadir ülkelerden biri'Kaya bölgesel krizler açısından Türkiye'nin sahip olduğu diplomatik kapasiteye de dikkat çekti. Türkiye'nin hem NATO üyesi olması hem de İran ile doğrudan iletişim kurabilen bölgesel güçlerden biri olması nedeniyle Washington-Tahran hattında önemli bir diplomatik rol üstlenebileceğini ifade etti:‘Her NATO üyesinin bunu karşılayabilecek potansiyeli yok’Zirvede öne çıkan başlıklardan biri de NATO'nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi oldu. Kaya’ya göre hedef siyasi açıdan güçlü görünse de birçok Avrupa ülkesi açısından ekonomik olarak uygulanması kolay olmayacak:'Türkiye menteşe ülke konumunu NATO'ya kabul ettirdi'Doç. Dr. Furkan Kaya’ya göre Ankara Zirvesi'nin en önemli sonuçlarından biri de Türkiye'nin üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumunun NATO tarafından daha güçlü şekilde kabul görmesi oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinde-2-gun-bugunku-programda-neler-var-1107091621.html

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türkiye, kaan, donald trump, ankara, i̇ran, nato, abd kongresi