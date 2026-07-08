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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinde-2-gun-bugunku-programda-neler-var-1107091621.html
NATO Zirvesinde 2. gün: Bugünkü programda neler var?
NATO Zirvesinde 2. gün: Bugünkü programda neler var?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Zirvenin ana oturumu bugün saat 11.15'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, liderleri resmi törenle karşılayacak.Saat 11.00'deki aile fotoğrafı çekiminin ardından, saat 11.15'te liderler düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Rutte'nin 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.Zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın Bakan ile birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.İlk gün temaslarıCumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Trump, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği tertiplendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini karşıladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/nato-zirvesinin-perde-arkasi-trumpin-f-35-ve-caatsa-mesajlari-ne-anlama-geliyor-1107083208.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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nato, cumhurbaşkanlığı külliyesi, ankara

NATO Zirvesinde 2. gün: Bugünkü programda neler var?

08:04 08.07.2026
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Liderleri bir araya getiren zirvenin ana oturumu bugün gerçekleştirilecek.
Zirvenin ana oturumu bugün saat 11.15'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, liderleri resmi törenle karşılayacak.
Saat 11.00'deki aile fotoğrafı çekiminin ardından, saat 11.15'te liderler düzeyindeki ana toplantı başlayacak.
Rutte'nin 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.
Zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın Bakan ile birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.

İlk gün temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Trump, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
© Doğukan KeskinkılıçTrump ve Erdoğan
Trump ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
Trump ve Erdoğan
© Doğukan Keskinkılıç
NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği tertiplendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini karşıladı.
ABD Başkanı Trump Ankara'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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NATO Zirvesi’nin perde arkası: Trump’ın F-35 ve CAATSA mesajları ne anlama geliyor?
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