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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/mavi-akimda-iha-alarmi-gazpromun-krasnodar-istasyonu-hedef-alindi-1107102030.html
Mavi Akım'da İHA alarmı: Gazprom'un Krasnodar istasyonu hedef alındı
Mavi Akım'da İHA alarmı: Gazprom'un Krasnodar istasyonu hedef alındı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Türkiye arasındaki doğalgaz akışını sağlayan Mavi Akım doğalgaz boru hattı altyapısında saldırı düzenlendi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T12:04+0300
2026-07-08T12:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
gazprom
krasnodar
mavi akım
türkiye
ukrayna
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan Mavi Akım boru hattının kritik noktalarından biri olan Krasnodar kompresör istasyonuna Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.Gazprom'dan yapılan resmi açıklamada, saldırının dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Hedef Türkiye'ye giden gazı kesmektiŞirket, saldırının amacının Türkiye'ye yönelik kesintisiz doğalgaz arzını sabote etmek olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Mavi Akım tesisine yönelik bu saldırı, Rus gazının Türkiye'ye kesintisiz sevkiyatını aksatmayı amaçlıyordu. Tesiste meydana gelen hasarlar hızla giderilmektedir" denildi.Gaz akışında kesinti yaşanmadıSaldırıya karşı alınan hızlı önlemler sayesinde kritik bir krizin eşiğinden dönüldüğü belirtildi. Gazprom yetkilileri, acil müdahale sayesinde İHA saldırısı sonucu Mavi Akım üzerinden yapılan gaz sevkiyatında herhangi bir aksama veya kesinti yaşanmadığının altını çizdi.
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rusya, gazprom, krasnodar, mavi akım, türkiye, ukrayna, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, gazprom, krasnodar, mavi akım, türkiye, ukrayna, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Mavi Akım'da İHA alarmı: Gazprom'un Krasnodar istasyonu hedef alındı

12:04 08.07.2026 (güncellendi: 12:30 08.07.2026)
© AAMavi Akım
Mavi Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
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Rusya ve Türkiye arasındaki doğalgaz akışını sağlayan Mavi Akım doğalgaz boru hattı altyapısında saldırı düzenlendi.
Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan Mavi Akım boru hattının kritik noktalarından biri olan Krasnodar kompresör istasyonuna Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Gazprom'dan yapılan resmi açıklamada, saldırının dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"7 Temmuz günü saat 19:51'de, Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Rus gazı sevkiyat zincirinde yer alan Krasnodar kompresör istasyonu, insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştır."

Hedef Türkiye'ye giden gazı kesmekti

Şirket, saldırının amacının Türkiye'ye yönelik kesintisiz doğalgaz arzını sabote etmek olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Mavi Akım tesisine yönelik bu saldırı, Rus gazının Türkiye'ye kesintisiz sevkiyatını aksatmayı amaçlıyordu. Tesiste meydana gelen hasarlar hızla giderilmektedir" denildi.

Gaz akışında kesinti yaşanmadı

Saldırıya karşı alınan hızlı önlemler sayesinde kritik bir krizin eşiğinden dönüldüğü belirtildi. Gazprom yetkilileri, acil müdahale sayesinde İHA saldırısı sonucu Mavi Akım üzerinden yapılan gaz sevkiyatında herhangi bir aksama veya kesinti yaşanmadığının altını çizdi.
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