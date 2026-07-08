https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/mavi-akimda-iha-alarmi-gazpromun-krasnodar-istasyonu-hedef-alindi-1107102030.html

Mavi Akım'da İHA alarmı: Gazprom'un Krasnodar istasyonu hedef alındı

Mavi Akım'da İHA alarmı: Gazprom'un Krasnodar istasyonu hedef alındı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Türkiye arasındaki doğalgaz akışını sağlayan Mavi Akım doğalgaz boru hattı altyapısında saldırı düzenlendi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T12:04+0300

2026-07-08T12:04+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

gazprom

krasnodar

mavi akım

türkiye

ukrayna

saldırı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan Mavi Akım boru hattının kritik noktalarından biri olan Krasnodar kompresör istasyonuna Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.Gazprom'dan yapılan resmi açıklamada, saldırının dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Hedef Türkiye'ye giden gazı kesmektiŞirket, saldırının amacının Türkiye'ye yönelik kesintisiz doğalgaz arzını sabote etmek olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Mavi Akım tesisine yönelik bu saldırı, Rus gazının Türkiye'ye kesintisiz sevkiyatını aksatmayı amaçlıyordu. Tesiste meydana gelen hasarlar hızla giderilmektedir" denildi.Gaz akışında kesinti yaşanmadıSaldırıya karşı alınan hızlı önlemler sayesinde kritik bir krizin eşiğinden dönüldüğü belirtildi. Gazprom yetkilileri, acil müdahale sayesinde İHA saldırısı sonucu Mavi Akım üzerinden yapılan gaz sevkiyatında herhangi bir aksama veya kesinti yaşanmadığının altını çizdi.

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krasnodar

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rusya, gazprom, krasnodar, mavi akım, türkiye, ukrayna, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)