https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/magaradaki-bulgular-insanlik-tarihini-degistirebilir-modern-insanlar-ve-neandertaller-turkiyede-1107111818.html

Mağaradaki bulgular insanlık tarihini değiştirebilir: Modern insanlar ve Neandertaller Türkiye'de karşılaşmış olabilir

Mağaradaki bulgular insanlık tarihini değiştirebilir: Modern insanlar ve Neandertaller Türkiye'de karşılaşmış olabilir

Sputnik Türkiye

Hatay'da Üçağızlı II Mağarası'nda yürütülen kazılarda elde edilen bulgular bilim insanlarını şaşırttı. Kazılarda Neandertaller ile modern insanların (Homo... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T17:27+0300

2026-07-08T17:27+0300

2026-07-08T17:27+0300

yaşam

hatay

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neandertal genler

homo sapiens

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İnsanlık tarihinin önemli ancak hakkında çok az bilgi bulunan bir dönemine tarihlenen sayılı arkeolojik alanlardan biri olan Üçağızlı II Mağarası'nda Neandertaller ile daha sonra bölgeye gelen modern insanların (Homo sapiens) günlük yaşamlarında benzer davranışlar sergilediğini gösteren bulgulara ulaşıldı. Bulgularda iki türün de benzer aletler ürettikleri, aynı tür hayvanları avladıklarını hatta deniz salyangozuna ait kabuklardan kolye gibi benzeri süs eşyaları yapmış olabileceklerini ortaya koydu. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Baykara "Bulgularımız Neandertaller ve Homo sapiens'in muhtemelen aynı manzaradan daha fazlasını paylaştıklarını gösteriyor. Avlanma uygulamalarında ve boncuk-deniz kabuklarının taşınmasındaki dikkate değer süreklilik, bu popülasyonların zaman içinde etkileşime girdiği ve kültürel gelenekleri paylaştığı fikriyle tutarlı" ifadelerini kullandı. Benzer alışkanlıklar sergilediklerine dair kanıtlar ortaya çıktıGazete Oksijen'in haberine göre, arkeologlar, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında bulunan Üçağızlı II Mağarası'nın derinliklerinde Neandertallerin ve daha sonra bölgeye yerleşen modern insanların (Homo sapiens) günlük yaşamlarında benzer alışkanlıklar sergilediklerine dair kanıtlar ortaya çıkardı. Aynı hayvanları avladıklarına, aynı taş aletleri ürettiklerine ve aynı tür deniz kabuklarını topladıklarına yönelik bulgular içeren araştırma PNAS Dergisi'nde 6 Temmuz Pazartesi günü yayımlandı. Araştırmanın başyazarı, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Baykara "Bulgularımız Neandertaller ve Homo sapiens'in muhtemelen aynı manzaradan daha fazlasını paylaştıklarını gösteriyor. Henüz doğrudan teması kanıtlayamasak da teknolojideki, avlanma uygulamalarında ve boncuk-deniz kabuklarının taşınmasındaki dikkate değer süreklilik, bu popülasyonların zaman içinde etkileşime girdiği ve kültürel gelenekleri paylaştığı fikriyle tutarlı" dedi.Deniz kabuklarından süs eşyası yaptılar Mağarada bulunan fosiller, Neandertallerin 77 bin ila 59 bin yıl önce, Homo sapiens'in ise daha sonra 59 bin ila 47 bin yıl önce mağarada yaşadığını gösterdi. Bu zaman dilimleri, fosillerin içinde bulunduğu tortu katmanlarının tarihlendirilmesiyle belirlendi. O dönemde iki tür, aletlerin ilk olarak tespit edildiği Fransa'daki kaya sığınağından sonra Mousterian olarak bilinen bir tarzda benzer çakmaktaşı aletler üretti. İki tür ayrıca yaban keçisi, geyik ve yaban domuzu gibi aynı tür hayvanları avladı. Araştırmacılar mağarada buldukları Columbella rustica adlı deniz salyangozuna ait kabukları kolye ya da benzeri süs eşyaları olarak kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Modern insanlar ve Neandertaller Türkiye'de karşılaşmış olabilirÜçağızlı II Mağarası, insanlık tarihinin önemli ancak hakkında çok az bilgi bulunan bir dönemine tarihlenen sayılı arkeolojik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Homo sapiens'in yaklaşık 60 bin yıl önce, Afrika'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına yayılarak büyük göçünü gerçekleştirdiği kabul ediliyor. Bununla birlikte, bazı öncü insan topluluklarının kıtayı çok daha erken dönemlerde terk ettiği görüşü de tartışılıyor. Araştırmacılar bu büyük göç sırasında modern insanların günümüz Türkiye'si gibi bölgelerde Neandertallerle karşılaştığına ve gen alışverişinde bulunmuş olabileceğine dikkat çekiyor. Neandertaller, yaklaşık 40.000 yıl önce nesli tükenen ve modern insanın (Homo sapiens) en yakın akrabası olan soyu tükenmiş bir insan türü olarak tanımlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/anadolunun-kayip-dillerinden-sidece-gun-yuzune-cikiyor-31-harf-tespit-edildi--1106248680.html

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hatay, gaziantep üniversitesi, neandertal, neandertal genler, homo sapiens