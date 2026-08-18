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Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek, Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-18T20:53+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. "Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulunan Gürlek, tedavisi süren Meriç'e acil şifalar dilediğini ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktardı. Gürlek saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleriyle duyurdu."Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyen Adalet Bakanı şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ak-parti-sozcusu-celik-melih-merice-yapilan-saldiriyi-lanetliyoruz-1108086633.html
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melih meriç, yeni parti, akın gürlek, son dakika, soruşturma
melih meriç, yeni parti, akın gürlek, son dakika, soruşturma
Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
20:53 18.08.2026 (güncellendi: 21:02 18.08.2026)
Adalet Bakanı Gürlek, Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulunan Gürlek, tedavisi süren Meriç'e acil şifalar dilediğini ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktardı.
Gürlek saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleriyle duyurdu.
"Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyen Adalet Bakanı şunları ifade etti:
Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır