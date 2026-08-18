https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-gurlek-acikladi-melih-merice-yonelik-saldiriyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108086850.html

Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek, Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T20:53+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. "Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulunan Gürlek, tedavisi süren Meriç'e acil şifalar dilediğini ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktardı. Gürlek saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleriyle duyurdu."Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyen Adalet Bakanı şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ak-parti-sozcusu-celik-melih-merice-yapilan-saldiriyi-lanetliyoruz-1108086633.html

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