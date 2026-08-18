Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-gurlek-acikladi-melih-merice-yonelik-saldiriyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108086850.html
Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek, Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T20:53+0300
2026-08-18T21:02+0300
türki̇ye
melih meriç
yeni parti
akın gürlek
son dakika
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103455976_0:35:2560:1475_1920x0_80_0_0_8995815f7908fe56d3103217967e748a.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. "Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulunan Gürlek, tedavisi süren Meriç'e acil şifalar dilediğini ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktardı. Gürlek saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleriyle duyurdu."Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyen Adalet Bakanı şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ak-parti-sozcusu-celik-melih-merice-yapilan-saldiriyi-lanetliyoruz-1108086633.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103455976_135:0:2410:1706_1920x0_80_0_0_d4977a947cc38c0f8a95c691853dda0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melih meriç, yeni parti, akın gürlek, son dakika, soruşturma
melih meriç, yeni parti, akın gürlek, son dakika, soruşturma

Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

20:53 18.08.2026 (güncellendi: 21:02 18.08.2026)
© Adalet Bakanlığıakın gürlek
akın gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Gürlek, Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulunan Gürlek, tedavisi süren Meriç'e acil şifalar dilediğini ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktardı.
Gürlek saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleriyle duyurdu.
"Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyen Adalet Bakanı şunları ifade etti:

Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Melih Meriç'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz
20:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала