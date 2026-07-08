https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/halil-ergune-dolandirici-tuzagi-cok-korktum-kahroldum-cok-uzuldum-1107108853.html
Halil Ergün'e dolandırıcı tuzağı: Çok korktum, kahroldum, çok üzüldüm
Halil Ergün'e dolandırıcı tuzağı: Çok korktum, kahroldum, çok üzüldüm
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Halil Ergün, yapay zeka destekli dolandırıcılık girişiminden son anda kurtuldu. Ünlü isme sahte evraklar gönderen ve korkutan dolandırıcılar... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T15:36+0300
2026-07-08T15:36+0300
2026-07-08T15:36+0300
yaşam
halil ergün
telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Ünlü oyuncu Halil Ergün, kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına düşmekten ve tüm mal varlığını kaptırmaktan son anda kurtuldu. Kimliğinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen dolandırıcılara inanan Ergün, 'kimseye anlatma' baskısıyla korku dolu üç gün geçirdi. Evine tamir için gelen komşusuna yaşadıklarını anlatınca dolandırılmak üzere olduğunu anladığını anlatan ünlü isim, "Her şey o kadar inandırıcıydı ki, sürekli baskı yapıyorlardı. Ben çok korktum. Kahroldum, çok üzüldüm. Üç gün boyunca büyük stres yaşadım. Uykularım kaçtı. Kalbimden rahatsızlanıyordum" diyerek yaşadıklarını anlattı ve herkesi uyardı. Sahte evraklarla korkuttular80 yaşındaki oyuncu Halil Ergün'ü arayan dolandırıcılar usta isme kişisel bilgilerinin terör örgütü bağlantılı kişiler tarafından ele geçirildiğini ve kimliğinin suç faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü. Mal varlığının risk altında olduğunu söyleyerek usta oyuncuyu paniğe sürükleyen dolandırıcılar, iddialarını desteklemek için yapay zeka yardımıyla hazırlanan sahte resmi evrakları da gönderdi. Soruşturmanın gizli olduğunu söyleyen dolandırıcılar, operasyonun sekteye uğrayacağını hem de ailesinin tehlikeye gireceğini iddia ederek korku ve panik oluşturdu.3 gün kabusu yaşattılar Posta'nın haberine göre, üç gün boyunca dolandırıcıların kabusu yaşattığı oyuncu yaşadıklarına dayanamayınca evine arızalı bir cihazı kontrol etmek için gelen komşusunun oğluna yaşadıklarını anlattı. Durumun telefon dolandırıcılığı olduğunu hemen anlayan genç komşu, vakit kaybetmeden usta oyuncuyu uyardı. İkili daha sonra birlikte emniyete giderek yaşananlarla ilgili şikâyetçi oldu ve olası milyonluk vurgunun önüne geçildi.Mal varlığın tehlikede diye tehdit ettiler Kendisini Beykoz Karakolu'ndan başkomiser olarak tanıtan bir kişinin aradığını söyleyen Ergün yaşadıklarını söyle anlattı: "Mal varlığımın tehlikede olduğunu ve emniyet eliyle koruma altına alınması gerektiğini anlattılar. Az kalsın tüm bilgilerimi verecektim. Sürekli irtibat halindeydik. Her şey o kadar inandırıcıydı ki. Beni sürekli kontrol ediyorlardı. Evden de çok çıkmamı istemiyorlardı. Bu konuyu hiç kimseyle paylaşmamam konusunda sürekli baskı yapıyorlardı. En yakınlarımla bile konuşmamam gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü onlara göre paylaşırsam onlar da tehlikeye girecekti.Ben çok korktum. Kahroldum, çok üzüldüm. Üç gün boyunca büyük stres yaşadım. Uykularım kaçtı. Kalbimden rahatsızlanıyordum. Kimseyle paylaşamamak, sürekli korku içinde yaşamak gerçekten çok zordu. Her şeyi onlara teslim etmek üzereydim. O kadar profesyonel davranıyorlardı ki insanın şüphelenmesi bile zorlaşıyordu."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/iyi-parti-milletvekili-burhanettin-kocamaz-da-dolandiricilarin-tuzagina-dustu-10-kilo-altini-elden-1106645870.html
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halil ergün, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
halil ergün, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Halil Ergün'e dolandırıcı tuzağı: Çok korktum, kahroldum, çok üzüldüm
Ünlü oyuncu Halil Ergün, yapay zeka destekli dolandırıcılık girişiminden son anda kurtuldu. Ünlü isme sahte evraklar gönderen ve korkutan dolandırıcılar, günlerce kabus yaşattı. Usta isim komşusunun uyarısıyla tuzaktan kurtuldu.
Ünlü oyuncu Halil Ergün, kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına düşmekten ve tüm mal varlığını kaptırmaktan son anda kurtuldu. Kimliğinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen dolandırıcılara inanan Ergün, 'kimseye anlatma' baskısıyla korku dolu üç gün geçirdi. Evine tamir için gelen komşusuna yaşadıklarını anlatınca dolandırılmak üzere olduğunu anladığını anlatan ünlü isim, "Her şey o kadar inandırıcıydı ki, sürekli baskı yapıyorlardı. Ben çok korktum. Kahroldum, çok üzüldüm. Üç gün boyunca büyük stres yaşadım. Uykularım kaçtı. Kalbimden rahatsızlanıyordum" diyerek yaşadıklarını anlattı ve herkesi uyardı.
Sahte evraklarla korkuttular
80 yaşındaki oyuncu Halil Ergün'ü arayan dolandırıcılar usta isme kişisel bilgilerinin terör örgütü bağlantılı kişiler tarafından ele geçirildiğini ve kimliğinin suç faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü. Mal varlığının risk altında olduğunu söyleyerek usta oyuncuyu paniğe sürükleyen dolandırıcılar, iddialarını desteklemek için yapay zeka yardımıyla hazırlanan sahte resmi evrakları da gönderdi. Soruşturmanın gizli olduğunu söyleyen dolandırıcılar, operasyonun sekteye uğrayacağını hem de ailesinin tehlikeye gireceğini iddia ederek korku ve panik oluşturdu.
Posta'nın haberine göre, üç gün boyunca dolandırıcıların kabusu yaşattığı oyuncu yaşadıklarına dayanamayınca evine arızalı bir cihazı kontrol etmek için gelen komşusunun oğluna yaşadıklarını anlattı. Durumun telefon dolandırıcılığı olduğunu hemen anlayan genç komşu, vakit kaybetmeden usta oyuncuyu uyardı. İkili daha sonra birlikte emniyete giderek yaşananlarla ilgili şikâyetçi oldu ve olası milyonluk vurgunun önüne geçildi.
Mal varlığın tehlikede diye tehdit ettiler
Kendisini Beykoz Karakolu'ndan başkomiser olarak tanıtan bir kişinin aradığını söyleyen Ergün yaşadıklarını söyle anlattı:
"Mal varlığımın tehlikede olduğunu ve emniyet eliyle koruma altına alınması gerektiğini anlattılar. Az kalsın tüm bilgilerimi verecektim. Sürekli irtibat halindeydik. Her şey o kadar inandırıcıydı ki. Beni sürekli kontrol ediyorlardı. Evden de çok çıkmamı istemiyorlardı. Bu konuyu hiç kimseyle paylaşmamam konusunda sürekli baskı yapıyorlardı. En yakınlarımla bile konuşmamam gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü onlara göre paylaşırsam onlar da tehlikeye girecekti.Ben çok korktum. Kahroldum, çok üzüldüm. Üç gün boyunca büyük stres yaşadım. Uykularım kaçtı. Kalbimden rahatsızlanıyordum. Kimseyle paylaşamamak, sürekli korku içinde yaşamak gerçekten çok zordu. Her şeyi onlara teslim etmek üzereydim. O kadar profesyonel davranıyorlardı ki insanın şüphelenmesi bile zorlaşıyordu."