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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/iyi-parti-milletvekili-burhanettin-kocamaz-da-dolandiricilarin-tuzagina-dustu-10-kilo-altini-elden-1106645870.html
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtan dolandırıların tuzağına düştü. Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
burhanettin kocamaz
i̇stanbul
mersin
i̇yi̇ parti
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Kendisini "polis" olarak tanıtıp İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.Kendisini TEM Müdürü olarak tanıttıAlınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı. Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.10 kilo altını elden teslim ettiBunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.İfadesinde nasıl dolandırıldığını anlattıKocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:
türki̇ye
i̇stanbul
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burhanettin kocamaz, i̇stanbul, mersin, i̇yi̇ parti, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
burhanettin kocamaz, i̇stanbul, mersin, i̇yi̇ parti, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi

15:01 19.06.2026
Burhanettin Kocamaz
Burhanettin Kocamaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
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İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtan dolandırıların tuzağına düştü. Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
Kendisini "polis" olarak tanıtıp İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Kendisini TEM Müdürü olarak tanıttı

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı. Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.

10 kilo altını elden teslim etti

Bunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.

İfadesinde nasıl dolandırıldığını anlattı

Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:
"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı 1 şahsa teslim ettim."
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