https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/iyi-parti-milletvekili-burhanettin-kocamaz-da-dolandiricilarin-tuzagina-dustu-10-kilo-altini-elden-1106645870.html
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtan dolandırıların tuzağına düştü. Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T15:01+0300
2026-06-19T15:01+0300
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türki̇ye
burhanettin kocamaz
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dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Kendisini "polis" olarak tanıtıp İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.Kendisini TEM Müdürü olarak tanıttıAlınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı. Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.10 kilo altını elden teslim ettiBunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.İfadesinde nasıl dolandırıldığını anlattıKocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:
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burhanettin kocamaz, i̇stanbul, mersin, i̇yi̇ parti, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
burhanettin kocamaz, i̇stanbul, mersin, i̇yi̇ parti, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtan dolandırıların tuzağına düştü. Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
Kendisini "polis" olarak tanıtıp İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
Kendisini TEM Müdürü olarak tanıttı
Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı. Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.
10 kilo altını elden teslim etti
Bunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.
İfadesinde nasıl dolandırıldığını anlattı
Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:
"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı 1 şahsa teslim ettim."