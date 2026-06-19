https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/iyi-parti-milletvekili-burhanettin-kocamaz-da-dolandiricilarin-tuzagina-dustu-10-kilo-altini-elden-1106645870.html

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü: 10 kilo altını elden verdi

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda 'polis' olarak tanıtan dolandırıların tuzağına düştü. Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T15:01+0300

2026-06-19T15:01+0300

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türki̇ye

burhanettin kocamaz

i̇stanbul

mersin

i̇yi̇ parti

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Kendisini "polis" olarak tanıtıp İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.Kendisini TEM Müdürü olarak tanıttıAlınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı. Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.10 kilo altını elden teslim ettiBunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.İfadesinde nasıl dolandırıldığını anlattıKocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:

türki̇ye

i̇stanbul

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burhanettin kocamaz, i̇stanbul, mersin, i̇yi̇ parti, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık