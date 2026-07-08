https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-irana-saldiriyor-sirik-ve-bender-abbasta-patlamalar-1107121973.html
ABD, İran'a saldırıyor: Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar
ABD, İran'a saldırıyor: Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar
Sputnik Türkiye
İran'ın Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlamalar meydana gelirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri gerekçe... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T23:32+0300
2026-07-08T23:32+0300
2026-07-08T23:32+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu
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İran'ın güneyindeki Sirik ile Bender Abbas kentlerine ABD tarafından tekrar saldırı düzenlendi. İran medyası söz konusu kentlerde patlama meydana geldiğini belirtti.Patlamaların bildirilmesinden kısa süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, dün yapılan saldırılara sebep gösterdikleri iddiayı yineleyerek, tekrar saldırıldığını bildirdi:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkesin artık geçerli olmadığını, İran'a tekrar 'çok güçlü' saldırılar gerçekleştirileceğini söylemişti.Dün geceki saldırılarda ise İran Dışişleri Bakanlığı, "'İran gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacağını vurgulamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/pakistandan-abd-ve-irana-islamabad-mutabakati-cagrisi-1107118497.html
i̇ran
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abd, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu
abd, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu
ABD, İran'a saldırıyor: Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar
İran'ın Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlamalar meydana gelirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri gerekçe göstererek İran'a yeniden saldırı düzenlediklerini açıkladı.
İran'ın güneyindeki Sirik ile Bender Abbas kentlerine ABD tarafından tekrar saldırı düzenlendi. İran medyası söz konusu kentlerde patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamaların bildirilmesinden kısa süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, dün yapılan saldırılara sebep gösterdikleri iddiayı yineleyerek, tekrar saldırıldığını bildirdi:
Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla ek saldırılar düzenlemeye başladı. ABD, hayati öneme sahip uluslararası bir su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebata yönelik son dönemdeki haksız saldırganlığı nedeniyle İran'ı sorumlu tutuyor.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump,
İran ile yapılan ateşkesin artık geçerli olmadığını, İran'a tekrar 'çok güçlü' saldırılar gerçekleştirileceğini söylemişti.
Dün geceki saldırılarda ise İran Dışişleri Bakanlığı,
"'İran gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacağını vurgulamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.