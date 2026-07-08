https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-irana-saldiriyor-sirik-ve-bender-abbasta-patlamalar-1107121973.html

ABD, İran'a saldırıyor: Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar

ABD, İran'a saldırıyor: Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar

Sputnik Türkiye

İran'ın Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlamalar meydana gelirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri gerekçe... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T23:32+0300

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2026-07-08T23:32+0300

dünya

abd

i̇ran

donald trump

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ortadoğu

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İran'ın güneyindeki Sirik ile Bender Abbas kentlerine ABD tarafından tekrar saldırı düzenlendi. İran medyası söz konusu kentlerde patlama meydana geldiğini belirtti.Patlamaların bildirilmesinden kısa süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, dün yapılan saldırılara sebep gösterdikleri iddiayı yineleyerek, tekrar saldırıldığını bildirdi:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkesin artık geçerli olmadığını, İran'a tekrar 'çok güçlü' saldırılar gerçekleştirileceğini söylemişti.Dün geceki saldırılarda ise İran Dışişleri Bakanlığı, "'İran gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacağını vurgulamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/pakistandan-abd-ve-irana-islamabad-mutabakati-cagrisi-1107118497.html

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abd, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu