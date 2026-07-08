https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/pakistandan-abd-ve-irana-islamabad-mutabakati-cagrisi-1107118497.html

Pakistan'dan ABD ve İran'a 'İslamabad Mutabakatı' çağrısı

Pakistan'dan ABD ve İran'a 'İslamabad Mutabakatı' çağrısı

Sputnik Türkiye

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay İran ile varılan geçici anlaşmanın "sona erdiğini" söylemesinin ardından taraflara, İslamabad Mutabakat Zapı'na... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T20:43+0300

2026-07-08T20:43+0300

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, tüm tarafların anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi istendi.Açıklamada, "Pakistan, tüm tarafları İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya çağırmaktadır. Bu mutabakat, bölge ve ötesi için anlayışın, karşılıklı saygının ve ortak refahın kalıcı temellerinden biri olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Trump: Atetşkes bence bittiPakistan'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında yaptığı ve İran ile geçen ay imzalanan geçici anlaşmanın artık "sona erdiğini" düşündüğünü söylemesinden saatler sonra geldi.Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin devam etmesine bir süre daha izin verebileceğini belirtse de, görüşmelerin "zaman kaybı" olduğunu ifade etmişti.İslamabad MutabakatıABD ile İran, geçen ay çatışmaları durdurmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden uluslararası deniz trafiğine açmak amacıyla "İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında İslamabad Mutabakat Muhtırası" başlıklı 14 maddelik geçici bir anlaşmaya varmıştı.Söz konusu mutabakat, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasını ve diplomatik sürecin yeniden başlatılmasını hedefliyordu.Pakistan ise son açıklamasıyla, anlaşmanın hâlâ bölgesel istikrar açısından önemli bir zemin oluşturduğunu vurgulayarak tarafları yükümlülüklerine bağlı kalmaya davet etti.24 saatte gerilim nasıl tırmandı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html

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