Pakistan'dan ABD ve İran'a 'İslamabad Mutabakatı' çağrısı
İran-ABD
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Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay İran ile varılan geçici anlaşmanın "sona erdiğini" söylemesinin ardından taraflara, İslamabad Mutabakat Zapı'na bağlı kalmaları çağrısında bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, tüm tarafların anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi istendi.
Açıklamada, "Pakistan, tüm tarafları İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya çağırmaktadır. Bu mutabakat, bölge ve ötesi için anlayışın, karşılıklı saygının ve ortak refahın kalıcı temellerinden biri olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Trump: Atetşkes bence bitti
Pakistan'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında yaptığı ve İran ile geçen ay imzalanan geçici anlaşmanın artık "sona erdiğini" düşündüğünü söylemesinden saatler sonra geldi.
Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin devam etmesine bir süre daha izin verebileceğini belirtse de, görüşmelerin "zaman kaybı" olduğunu ifade etmişti.
İslamabad Mutabakatı
ABD ile İran, geçen ay çatışmaları durdurmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden uluslararası deniz trafiğine açmak amacıyla "İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında İslamabad Mutabakat Muhtırası" başlıklı 14 maddelik geçici bir anlaşmaya varmıştı.
Söz konusu mutabakat, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasını ve diplomatik sürecin yeniden başlatılmasını hedefliyordu.
Pakistan ise son açıklamasıyla, anlaşmanın hâlâ bölgesel istikrar açısından önemli bir zemin oluşturduğunu vurgulayarak tarafları yükümlülüklerine bağlı kalmaya davet etti.
24 saatte gerilim nasıl tırmandı?
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı günü başlayan ve yerel saatle çarşamba gününün ilk saatlerine kadar süren operasyonlarda İran'da "80'den fazla hedefin" vurulduğunu açıkladı. Washington, bu saldırıların birkaç saat önce Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılara karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın salı gecesi yayımladığı açıklamaya göre Washington, İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Trump yönetimi, savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açtığı enerji krizini hafifletmek amacıyla denizde bulunan petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almıştı.
17 Haziran'da imzalanan mutabakat muhtırası kapsamında İran'a 60 günlük tam yaptırım muafiyeti tanınmış, böylece Tahran'ın barış görüşmeleri sürerken ham petrol satışı yapmasına izin verilmişti. Bu muafiyetin 21 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyordu.
Ancak yeni kararla birlikte yaptırımlar, 7 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek yeni petrol satışları için yeniden yürürlüğe girdi. ABD Hazine Bakanlığı, 7 Temmuz'dan önce gerçekleştirilen ve sevkiyatı devam eden satışların ise geçiş sürecinden yararlanacağını, bu satışlardan elde edilen gelirlerin "bloke edilmiş ve faiz işleyen" özel hesaplarda tutulacağını açıkladı.