https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/iranin-guneyinde-patlamalar-meydana-geldi-irana-karsi-guclu-bir-dizi-saldiriyi-baslattik-1107087620.html
İran'ın güneyinde patlamalar meydana geldi: 'İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlattık'
İran'ın güneyinde patlamalar meydana geldi: 'İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlattık'
Sputnik Türkiye
İran'ın Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulurken, CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılar iddiasını gerekçe... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T00:31+0300
2026-07-08T00:31+0300
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dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran'ın güneyinde bulunan Sirik ve Bender Abbas şehirlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. Patlamaların bildirilmesinin ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı.Açıklamasında CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırıda bulunduğunu iddia ederek İran'a saldırı başlatıldığını ifade etti.Yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/pakistanda-kargo-ucagi-radardan-kayboldu-1107087174.html
i̇ran
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abd, ortadoğu, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, ortadoğu, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
İran'ın güneyinde patlamalar meydana geldi: 'İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlattık'
İran'ın Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulurken, CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılar iddiasını gerekçe göstererek İran'a karşı saldırı başlatıldığını açıkladı.
İran'ın güneyinde bulunan Sirik ve Bender Abbas şehirlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. Patlamaların bildirilmesinin ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı.
Açıklamasında CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırıda bulunduğunu iddia ederek İran'a saldırı başlatıldığını ifade etti.
Yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası bir su yolunda masum sivillerin mürettebatını taşıyan ticari gemilere yönelik hedef alma ve saldırı eylemleri için ağır bedeller dayatmak amacıyla İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlatmıştır.
ABD saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden bir eylemdir.