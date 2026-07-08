İran'ın güneyinde patlamalar meydana geldi: 'İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlattık'

ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası bir su yolunda masum sivillerin mürettebatını taşıyan ticari gemilere yönelik hedef alma ve saldırı eylemleri için ağır bedeller dayatmak amacıyla İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlatmıştır.

ABD saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden bir eylemdir.