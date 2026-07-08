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İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'nin baskıyla taviz koparma dönemi sona erdi
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'nin baskıyla taviz koparma dönemi sona erdi
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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran müzakere heyetinde bulunan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya üzerinden, 'Zorbalık ve... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin son saldırılarının taraflar arasındaki mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir" dedi.Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin 14 maddelik mutabakat zaptındaki bazı hükümleri ihlal ettiğini öne sürdü.İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelerinin ihlal edildiğini savunan Kalibaf, ABD'nin askeri saldırı tehdidini sürdürdüğünü, ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerine saldırılar düzenlediğini, İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyduğunu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız" ifadelerini kullandı.ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Sirik ve Bender Abbas kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Buna karşılık, İran Devrim Muhafızları ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 ABD üssüne saldırı düzenlediklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abdden-irana-80den-fazla-hedefe-yeni-saldiri-tahrandan-ezici-karsilik-tehdidi-1107088782.html
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abd, ortadoğu, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, ortadoğu, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD'nin baskıyla taviz koparma dönemi sona erdi

07:35 08.07.2026 (güncellendi: 07:36 08.07.2026)
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handout
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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran müzakere heyetinde bulunan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya üzerinden, 'Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız' ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin son saldırılarının taraflar arasındaki mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir" dedi.
Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin 14 maddelik mutabakat zaptındaki bazı hükümleri ihlal ettiğini öne sürdü.
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelerinin ihlal edildiğini savunan Kalibaf, ABD'nin askeri saldırı tehdidini sürdürdüğünü, ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerine saldırılar düzenlediğini, İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyduğunu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.
Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız" ifadelerini kullandı.
ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Sirik ve Bender Abbas kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Buna karşılık, İran Devrim Muhafızları ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 ABD üssüne saldırı düzenlediklerini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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