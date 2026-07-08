https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/300-bin-dolar-rusvet-aldigi-iddia-edilmisti-cumhuriyet-savcisi-ahmet-yikilmaz-hakkinda-inceleme-1107122131.html
300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti: Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme
300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti: Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine inceleme başlatılmasına... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T23:39+0300
2026-07-08T23:39+0300
2026-07-08T23:39+0300
türki̇ye
savcı
hakim ve savcı lojmanları
savcılık
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetle mücadele çalışma grubu
rüşvetçilik
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg
HSK 1. Dairesi, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.Yıkılmaz'ın ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB davalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasına ilişkin hazırladığı iddianamede de yer almıştı. İddianamede, Demir Yumruk soruşturmasındaki mal varlığı tedbirinin kaldırılması karşılığında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hsk-kararnamesi-yayimlandi-cumhuriyet-bassavcilari-degisti-1106468754.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_7d7b5489f11f30b3bff26beb79358223.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
savcı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetle mücadele çalışma grubu, rüşvetçilik, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
savcı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetle mücadele çalışma grubu, rüşvetçilik, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti: Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.
HSK 1. Dairesi, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.
Yıkılmaz'ın ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB davalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasına ilişkin hazırladığı iddianamede de yer almıştı.
İddianamede, Demir Yumruk soruşturmasındaki mal varlığı tedbirinin kaldırılması karşılığında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti.