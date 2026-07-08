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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/300-bin-dolar-rusvet-aldigi-iddia-edilmisti-cumhuriyet-savcisi-ahmet-yikilmaz-hakkinda-inceleme-1107122131.html
300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti: Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme
300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti: Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine inceleme başlatılmasına... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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HSK 1. Dairesi, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.Yıkılmaz'ın ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB davalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasına ilişkin hazırladığı iddianamede de yer almıştı. İddianamede, Demir Yumruk soruşturmasındaki mal varlığı tedbirinin kaldırılması karşılığında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hsk-kararnamesi-yayimlandi-cumhuriyet-bassavcilari-degisti-1106468754.html
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savcı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetle mücadele çalışma grubu, rüşvetçilik, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
savcı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetle mücadele çalışma grubu, rüşvetçilik, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti: Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme

23:39 08.07.2026
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.
HSK 1. Dairesi, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.
Yıkılmaz'ın ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB davalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasına ilişkin hazırladığı iddianamede de yer almıştı.
İddianamede, Demir Yumruk soruşturmasındaki mal varlığı tedbirinin kaldırılması karşılığında 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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HSK Kararnamesi yayımlandı: Cumhuriyet Başsavcıları değişti
12 Haziran , 22:53
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