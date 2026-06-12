https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hsk-kararnamesi-yayimlandi-cumhuriyet-bassavcilari-degisti-1106468754.html

HSK Kararnamesi yayımlandı: Cumhuriyet Başsavcıları değişti

HSK Kararnamesi yayımlandı: Cumhuriyet Başsavcıları değişti

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı ana kararname kapsamında birçok ilin cumhuriyet başsavcısı değişti. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T22:53+0300

2026-06-12T22:53+0300

2026-06-12T23:32+0300

türki̇ye

türkiye

akın gürlek

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirdi. Kararnameye göre i̇dari̇ yargıda 359, adli̇ yargıda 4 bi̇n 608 savci ataması gerçekleşti̇. Ayrıca 33 ilde başsavcı değişimi gerçekleşti.Kararname kapsamında çeşitli illere yapılan cumhuriyet başsavcısı atamaları şöyle:Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ihrac-talebiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edilecekti-tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106468488.html

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