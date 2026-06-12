HSK Kararnamesi yayımlandı: Cumhuriyet Başsavcıları değişti
22:53 12.06.2026 (güncellendi: 23:32 12.06.2026)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı ana kararname kapsamında birçok ilin cumhuriyet başsavcısı değişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
Kararnameye göre i̇dari̇ yargıda 359, adli̇ yargıda 4 bi̇n 608 savci ataması gerçekleşti̇. Ayrıca 33 ilde başsavcı değişimi gerçekleşti.
Kararname kapsamında çeşitli illere yapılan cumhuriyet başsavcısı atamaları şöyle:
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan atandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan atandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak atandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre atandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Mutar Çalış atandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun atandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Hakan Hanay atandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy atandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut atandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Dıyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Ferhat Deniz atandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel atandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren getirildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy atandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk getirildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç atandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay getirildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yusufoğlu atandı.
Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Necati Kürçenli getirildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul atandı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı Fazıl Kandemir getirildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığına, Batman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Arıduru atandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın getirildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış atandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin getirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Çelbek atandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol getirildi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canık atandı.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç getirildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı atandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt getirildi.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığına, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar atandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Han Altınay getirildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü atandı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:
"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."