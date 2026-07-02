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Rusya'nın İsveç Büyükelçiliğine İHA saldırısı: ‘Bu bir gözdağı verme girişimi’
Rusya'nın İsveç Büyükelçiliğine İHA saldırısı: ‘Bu bir gözdağı verme girişimi’
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Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği, gece saatlerinde insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Diplomatik misyon, saldırıların sistematik bir hal aldığını... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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i̇sveç
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
provokasyon
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Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gece yarısı diplomatik misyon binasına yönelik iki adet İHA ile saldırı düzenlendi.Saldırıda kullanılan dört pervaneli dronlardan biri elçilik binasına kırmızı boya içeren bir konteyner bırakırken, patlayıcı taklidi taşıyan ikinci bir İHA da binanın hemen yakınına düştü.‘Saldırılar sistematik hale geldi’Yaşanan olayı basit bir provokasyonun ötesinde bir “gözdağı verme ve korkutma girişimi” olarak nitelendiren Rus diplomatlar, olaydan ve doğabilecek sonuçlardan doğrudan İsveç tarafını sorumlu tuttu.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İsveç emniyetine yönelik sert eleştiriler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-dev-intikam-saldirisi-ukrayna-savunma-sanayisinin-kalbi-vuruldu-1106935257.html
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rusya, i̇sveç, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, provokasyon
rusya, i̇sveç, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, provokasyon

Rusya'nın İsveç Büyükelçiliğine İHA saldırısı: ‘Bu bir gözdağı verme girişimi’

11:20 02.07.2026
© Fotoğraf : Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gece yarısı diplomatik misyon binasına yönelik iki İHA ile saldırı düzenlendi.
Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gece yarısı diplomatik misyon binasına yönelik iki İHA ile saldırı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© Fotoğraf : Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği
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Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği, gece saatlerinde insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Diplomatik misyon, saldırıların sistematik bir hal aldığını belirterek İsveç makamlarını güvenlik zafiyeti ve eylemsizlikle suçladı.
Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gece yarısı diplomatik misyon binasına yönelik iki adet İHA ile saldırı düzenlendi.
Saldırıda kullanılan dört pervaneli dronlardan biri elçilik binasına kırmızı boya içeren bir konteyner bırakırken, patlayıcı taklidi taşıyan ikinci bir İHA da binanın hemen yakınına düştü.

‘Saldırılar sistematik hale geldi’

Yaşanan olayı basit bir provokasyonun ötesinde bir “gözdağı verme ve korkutma girişimi” olarak nitelendiren Rus diplomatlar, olaydan ve doğabilecek sonuçlardan doğrudan İsveç tarafını sorumlu tuttu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İsveç emniyetine yönelik sert eleştiriler yer aldı:
“Stockholm'de bu tür olayların sistematik bir hal alması dikkat çekici. Gerçekte, yerel kolluk kuvvetleri bu saldırıları yalnızca resmi olarak kayda geçirmekle yetiniyor. Bugüne kadar yürütülen hiçbir soruşturma somut bir sonuç vermedi.”
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