https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyanin-isvec-buyukelciligine-iha-saldirisi-bu-bir-gozdagi-verme-girisimi-1106937386.html

Rusya'nın İsveç Büyükelçiliğine İHA saldırısı: ‘Bu bir gözdağı verme girişimi’

Rusya'nın İsveç Büyükelçiliğine İHA saldırısı: ‘Bu bir gözdağı verme girişimi’

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği, gece saatlerinde insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Diplomatik misyon, saldırıların sistematik bir hal aldığını... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T11:20+0300

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i̇sveç

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

provokasyon

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Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gece yarısı diplomatik misyon binasına yönelik iki adet İHA ile saldırı düzenlendi.Saldırıda kullanılan dört pervaneli dronlardan biri elçilik binasına kırmızı boya içeren bir konteyner bırakırken, patlayıcı taklidi taşıyan ikinci bir İHA da binanın hemen yakınına düştü.‘Saldırılar sistematik hale geldi’Yaşanan olayı basit bir provokasyonun ötesinde bir “gözdağı verme ve korkutma girişimi” olarak nitelendiren Rus diplomatlar, olaydan ve doğabilecek sonuçlardan doğrudan İsveç tarafını sorumlu tuttu.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İsveç emniyetine yönelik sert eleştiriler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-dev-intikam-saldirisi-ukrayna-savunma-sanayisinin-kalbi-vuruldu-1106935257.html

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rusya, i̇sveç, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, provokasyon