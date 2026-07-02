https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-dev-intikam-saldirisi-ukrayna-savunma-sanayisinin-kalbi-vuruldu-1106935257.html
Rusya’dan Kiev’e dev ‘intikam’ saldırısı: Ukrayna savunma sanayisinin kalbi vuruldu
Rusya’dan Kiev’e dev ‘intikam’ saldırısı: Ukrayna savunma sanayisinin kalbi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil altyapılara yönelik saldırılarına yanıt olarak Kiev ve çevresindeki askeri sanayi kompleksi ve enerji tesislerine... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kiev
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
antonov
misilleme
i̇ntikam
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Temmuz Perşembe günü Kiev ve çevresine düzenlenen kitlesel ‘intikam’ saldırısının detaylarını paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, Ukrayna ordusunun lojistik, hava savunma ve taarruz kapasitesini doğrudan etkileyen çok sayıda kritik tesisin tam isabetle vurulduğu belirtildi.Stratejik füze ve hava savunma üretimi hedefteSaldırıların ana hedeflerinden biri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin muharebe yeteneğini doğrudan besleyen Radionix firması oldu. Bakanlık; tesiste Flamingo uzun menzilli seyir füzeleri, Fire Point-7 ve -9 operasyonel-taktik füzeleri, Neptun-MDgüdümlü füzeleri ve Klon projesi kapsamındaki uçaksavar füzelerinin kontrol sistemlerinin üretildiğini bildirdi. Ayrıca tank ve zırhlı araçlar için nişangah sistemleri ile entegre devreler üreten Kiev Radyo Fabrikası (Trimen-Ukraina) da vurulan kritik noktalar arasında yer aldı.İHA üretim merkezleri ve Antonov fabrikası ağır darbe aldıUkrayna ordusunun uzun menzilli saldırı düzenlemek için kullandığı hava araçlarının üretim hatları da devre dışı bırakıldı. Havacılık şirketi Antonov devlet işletmesinin yanı sıra, Ukrayna ordusuna An-196 Lyuty ve Magura UA tipi uzun menzilli insansız hava araçları ile kamikaze İHA sağlayan ana montaj tesisleri imha edildi.Elektronik harp ve lojistik altyapı çökertildiSaldırıda, Rus hassas mühimmatlarının navigasyon sinyallerini sabote etmek amacıyla geliştirilen Lima Elektronik Harp (EH) sistemlerinin üretildiği ve depolandığı KİEV-25 (PV Group Ukraine) tesisi de hedef oldu.Askeri üretimin yanı sıra lojistik hatlara da şu darbeler indirildi:Bakanlık, saldırıların hedeflenen tüm askeri sanayi ve enerji nesnelerini tam isabetle vurduğunu ve operasyonun amacına ulaştığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-buyuk-misilleme-askeri-ve-enerji-altyapisi-tam-isabetle-vuruldu-1106929473.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), antonov, misilleme, i̇ntikam
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), antonov, misilleme, i̇ntikam
Rusya’dan Kiev’e dev ‘intikam’ saldırısı: Ukrayna savunma sanayisinin kalbi vuruldu
10:22 02.07.2026 (güncellendi: 10:29 02.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil altyapılara yönelik saldırılarına yanıt olarak Kiev ve çevresindeki askeri sanayi kompleksi ve enerji tesislerine geniş kapsamlı bir füze dalgası düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda stratejik füze, İHA ve elektronik harp fabrikaları doğrudan hedef alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Temmuz Perşembe günü Kiev ve çevresine düzenlenen kitlesel ‘intikam’ saldırısının detaylarını paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, Ukrayna ordusunun lojistik, hava savunma ve taarruz kapasitesini doğrudan etkileyen çok sayıda kritik tesisin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Stratejik füze ve hava savunma üretimi hedefte
Saldırıların ana hedeflerinden biri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin muharebe yeteneğini doğrudan besleyen Radionix firması oldu. Bakanlık; tesiste Flamingo uzun menzilli seyir füzeleri, Fire Point-7 ve -9 operasyonel-taktik füzeleri, Neptun-MDgüdümlü füzeleri ve Klon projesi kapsamındaki uçaksavar füzelerinin kontrol sistemlerinin üretildiğini bildirdi. Ayrıca tank ve zırhlı araçlar için nişangah sistemleri ile entegre devreler üreten Kiev Radyo Fabrikası (Trimen-Ukraina) da vurulan kritik noktalar arasında yer aldı.
İHA üretim merkezleri ve Antonov fabrikası ağır darbe aldı
Ukrayna ordusunun uzun menzilli saldırı düzenlemek için kullandığı hava araçlarının üretim hatları da devre dışı bırakıldı. Havacılık şirketi Antonov devlet işletmesinin yanı sıra, Ukrayna ordusuna An-196 Lyuty ve Magura UA tipi uzun menzilli insansız hava araçları ile kamikaze İHA sağlayan ana montaj tesisleri imha edildi.
Elektronik harp ve lojistik altyapı çökertildi
Saldırıda, Rus hassas mühimmatlarının navigasyon sinyallerini sabote etmek amacıyla geliştirilen Lima Elektronik Harp (EH) sistemlerinin üretildiği ve depolandığı KİEV-25 (PV Group Ukraine) tesisi de hedef oldu.
Askeri üretimin yanı sıra lojistik hatlara da şu darbeler indirildi:
Enerji altyapısı:
Kiev ve bölgesinde Ukrayna askeri sanayisinin çalışmasını sağlayan kritik gaz dağıtım istasyonları vuruldu.
Yakıt depoları:
Kiev garnizonunun ve askeri tesisleri koruyan hava savunma birliklerinin dizel ihtiyacını karşılayan Kiev-3 (Grandterminal)
akaryakıt deposu imha edildi.
Lojistik merkez:
Yurt dışından gelen askeri bileşenlerin, uzun menzilli İHA'ların ve mühimmatların depolandığı MLP-Çayka
lojistik merkezi havaya uçuruldu.
Bakanlık, saldırıların hedeflenen tüm askeri sanayi ve enerji nesnelerini tam isabetle vurduğunu ve operasyonun amacına ulaştığını vurguladı.