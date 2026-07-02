https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-dev-intikam-saldirisi-ukrayna-savunma-sanayisinin-kalbi-vuruldu-1106935257.html

Rusya’dan Kiev’e dev ‘intikam’ saldırısı: Ukrayna savunma sanayisinin kalbi vuruldu

Rusya’dan Kiev’e dev ‘intikam’ saldırısı: Ukrayna savunma sanayisinin kalbi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil altyapılara yönelik saldırılarına yanıt olarak Kiev ve çevresindeki askeri sanayi kompleksi ve enerji tesislerine... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T10:22+0300

2026-07-02T10:22+0300

2026-07-02T10:29+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Temmuz Perşembe günü Kiev ve çevresine düzenlenen kitlesel ‘intikam’ saldırısının detaylarını paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, Ukrayna ordusunun lojistik, hava savunma ve taarruz kapasitesini doğrudan etkileyen çok sayıda kritik tesisin tam isabetle vurulduğu belirtildi.Stratejik füze ve hava savunma üretimi hedefteSaldırıların ana hedeflerinden biri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin muharebe yeteneğini doğrudan besleyen Radionix firması oldu. Bakanlık; tesiste Flamingo uzun menzilli seyir füzeleri, Fire Point-7 ve -9 operasyonel-taktik füzeleri, Neptun-MDgüdümlü füzeleri ve Klon projesi kapsamındaki uçaksavar füzelerinin kontrol sistemlerinin üretildiğini bildirdi. Ayrıca tank ve zırhlı araçlar için nişangah sistemleri ile entegre devreler üreten Kiev Radyo Fabrikası (Trimen-Ukraina) da vurulan kritik noktalar arasında yer aldı.İHA üretim merkezleri ve Antonov fabrikası ağır darbe aldıUkrayna ordusunun uzun menzilli saldırı düzenlemek için kullandığı hava araçlarının üretim hatları da devre dışı bırakıldı. Havacılık şirketi Antonov devlet işletmesinin yanı sıra, Ukrayna ordusuna An-196 Lyuty ve Magura UA tipi uzun menzilli insansız hava araçları ile kamikaze İHA sağlayan ana montaj tesisleri imha edildi.Elektronik harp ve lojistik altyapı çökertildiSaldırıda, Rus hassas mühimmatlarının navigasyon sinyallerini sabote etmek amacıyla geliştirilen Lima Elektronik Harp (EH) sistemlerinin üretildiği ve depolandığı KİEV-25 (PV Group Ukraine) tesisi de hedef oldu.Askeri üretimin yanı sıra lojistik hatlara da şu darbeler indirildi:Bakanlık, saldırıların hedeflenen tüm askeri sanayi ve enerji nesnelerini tam isabetle vurduğunu ve operasyonun amacına ulaştığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/rusyadan-kieve-buyuk-misilleme-askeri-ve-enerji-altyapisi-tam-isabetle-vuruldu-1106929473.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), antonov, misilleme, i̇ntikam