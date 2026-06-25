https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rus-dis-istihbaratindan-batiya-uyari-sakinligimizi-zayiflik-saniyorlar-1106764537.html

Rus Dış İstihbaratından Batı’ya uyarı: ‘Sakinliğimizi zayıflık sanıyorlar’

Rus Dış İstihbaratından Batı’ya uyarı: ‘Sakinliğimizi zayıflık sanıyorlar’

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) yetkilisi Pastuhov, Batı'nın Rusya'ya ait deniz kargolarına el koymak için Birleşmiş Milletler sözleşmesindeki boşlukları... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T13:18+0300

2026-06-25T13:18+0300

2026-06-25T13:16+0300

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rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

batı

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gemi

tanker

bm deniz hukuku sözleşmesi

i̇sveç

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SVR’den Aleksandr Pastuhov, St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından deniz hukukundaki yasal boşlukları kötüye kullanma stratejilerine kadar birçok konuda sert eleştirilerde bulundu.‘İtidalli duruşumuz zayıflık değil’Batı'nın düşmanca adımlarına karşı Rusya'nın kendi içinde yeni yasal mekanizmalar geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Pastuhov, şu ifadeleri kullandı:‘Amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar’Batı dünyasının yaptırımlar konusunda çıkmaza girdiğini söyleyen Pastuhov, “Hizmetimize ulaşan bilgilere göre, bugün Batılı ülkeler ve uyduları, uyguladıkları yaptırımların Rusya'ya karşı belirlenen hedeflere ulaşmada yetersiz kaldığının farkındalar. Üstelik bu yaptırımlar dönüp kendi ekonomilerini vuruyor" dedi.BM sözleşmesindeki boşlukla kargo gaspıBatı'nın, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda Rus deniz kargolarına el koyarken bir “hukuk illüzyonu” yarattığını belirten SVR uzmanı, bu durumun BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki bir boşluktan kaynaklandığını iddia etti:Pastuhov, bu yöntemle alıkonulan gemilerin, operasyonu yapan ülkenin mahkemelerince müsadere edildiğini ve ardından "Rusya ile savaşı sürdürebilmesi için" Kiev rejimine devredilmeye çalışıldığını aktardı.İsveç mahkemesinden ‘Caffa’ kararıBu duruma güncel bir örnek veren Pastuhov, yakın zamanda yabancı bayrak altında Rus kargosu taşıyan Caffa adlı kuru yük gemisinin durdurulduğunu hatırlattı. Pastuhov, bir İsveç mahkemesinin gemiye el koyarak Ukrayna'ya devrettiğini belirterek, "İşte size gerçek bir pratik. Sanki hukukun çizdiği sınırlar içinde hareket ediyorlarmış gibi bir yanılsama yaratmaya çalışıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), batı, ukrayna, gemi, tanker, bm deniz hukuku sözleşmesi, i̇sveç