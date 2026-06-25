https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kremlin-abd-ile-ukrayna-diyalogunun-surmesini-bekliyoruz-1106764034.html

Kremlin: ABD ile Ukrayna diyaloğunun sürmesini bekliyoruz

Kremlin: ABD ile Ukrayna diyaloğunun sürmesini bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile yürütülen diyaloğun devam etmesini beklediğini söyleyen Peskov, Rus petrolünü taşıyan bir tankere el koyan... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T12:57+0300

2026-06-25T12:57+0300

2026-06-25T12:56+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

ukrayna

donald trump

vladimir zelenskiy

venezuela

i̇ngiltere

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde uluslararası gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e "Rusya topraklarının derinliklerini vurma izni verdiği" yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, Ukrayna basınına güvenilemeyeceğini vurgulayarak şunu söyledi:İngiltere'ye ‘korsanlık’ suçlamasıKremlin Sözcüsü, İngiltere'nin Manş Denizi'nde el koyduğu ‘Smyrtos’ adlı petrol tankerine ve içindeki petrole yönelik planlarına da çok sert tepki gösterdi.İngiliz Telegraphgazetesinin, Londra'nın tankerden elde edilecek 100 bin ton petrolü satarak gelirini Ukrayna'ya aktarmak istediği yönündeki haberi sorulan Peskov, şu ifadeleri kullandı:İngiltere, 14 Haziran'da Kamerun bayraklı tankeri Rusya ile bağlantılı olduğu iddiasıyla durdurmuştu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği gemide Rus vatandaşı bulunmadığını açıklamıştı.Venezuela'ya deprem yardımı mesajıLatin Amerika'daki gelişmelere de değinen Peskov, Venezuela'da meydana gelen depreme ilişkin bir soru üzerine, Karakas yönetiminden henüz resmi bir yardım talebi gelmediğini ancak böyle bir talep gelmesi halinde Rusya'nın bunu derhal ve hızlı bir şekilde değerlendireceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cinden-abdye-kuba-cagrisi-ablukayi-derhal-durdurun-1106762770.html

rusya

ukrayna

venezuela

i̇ngiltere

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, venezuela, i̇ngiltere, petrol tankeri