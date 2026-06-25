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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kremlin-abd-ile-ukrayna-diyalogunun-surmesini-bekliyoruz-1106764034.html
Kremlin: ABD ile Ukrayna diyaloğunun sürmesini bekliyoruz
Kremlin: ABD ile Ukrayna diyaloğunun sürmesini bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile yürütülen diyaloğun devam etmesini beklediğini söyleyen Peskov, Rus petrolünü taşıyan bir tankere el koyan... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
abd
ukrayna
donald trump
vladimir zelenskiy
venezuela
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde uluslararası gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e "Rusya topraklarının derinliklerini vurma izni verdiği" yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, Ukrayna basınına güvenilemeyeceğini vurgulayarak şunu söyledi:İngiltere'ye ‘korsanlık’ suçlamasıKremlin Sözcüsü, İngiltere'nin Manş Denizi'nde el koyduğu ‘Smyrtos’ adlı petrol tankerine ve içindeki petrole yönelik planlarına da çok sert tepki gösterdi.İngiliz Telegraphgazetesinin, Londra'nın tankerden elde edilecek 100 bin ton petrolü satarak gelirini Ukrayna'ya aktarmak istediği yönündeki haberi sorulan Peskov, şu ifadeleri kullandı:İngiltere, 14 Haziran'da Kamerun bayraklı tankeri Rusya ile bağlantılı olduğu iddiasıyla durdurmuştu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği gemide Rus vatandaşı bulunmadığını açıklamıştı.Venezuela'ya deprem yardımı mesajıLatin Amerika'daki gelişmelere de değinen Peskov, Venezuela'da meydana gelen depreme ilişkin bir soru üzerine, Karakas yönetiminden henüz resmi bir yardım talebi gelmediğini ancak böyle bir talep gelmesi halinde Rusya'nın bunu derhal ve hızlı bir şekilde değerlendireceğini belirtti.
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rusya
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, venezuela, i̇ngiltere, petrol tankeri
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, venezuela, i̇ngiltere, petrol tankeri

Kremlin: ABD ile Ukrayna diyaloğunun sürmesini bekliyoruz

12:57 25.06.2026
© Sputnik / Vitaliy BelousovLá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin
Lá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile yürütülen diyaloğun devam etmesini beklediğini söyleyen Peskov, Rus petrolünü taşıyan bir tankere el koyan İngiltere'yi korsanlıkla suçladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde uluslararası gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e "Rusya topraklarının derinliklerini vurma izni verdiği" yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, Ukrayna basınına güvenilemeyeceğini vurgulayarak şunu söyledi:
"Ukrayna krizinin çözümü bağlamında Amerikalı müzakerecilerle diyaloğun devam etmesini bekliyoruz."

İngiltere'ye ‘korsanlık’ suçlaması

Kremlin Sözcüsü, İngiltere'nin Manş Denizi'nde el koyduğu ‘Smyrtos’ adlı petrol tankerine ve içindeki petrole yönelik planlarına da çok sert tepki gösterdi.
İngiliz Telegraphgazetesinin, Londra'nın tankerden elde edilecek 100 bin ton petrolü satarak gelirini Ukrayna'ya aktarmak istediği yönündeki haberi sorulan Peskov, şu ifadeleri kullandı:
"Burada muhtemelen, korsanlık yöntemleriyle ele geçirilmiş bir ganimetin kamulaştırılması (gasp edilmesi) ve satılması girişimi söz konusudur."
İngiltere, 14 Haziran'da Kamerun bayraklı tankeri Rusya ile bağlantılı olduğu iddiasıyla durdurmuştu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği gemide Rus vatandaşı bulunmadığını açıklamıştı.

Venezuela'ya deprem yardımı mesajı

Latin Amerika'daki gelişmelere de değinen Peskov, Venezuela'da meydana gelen depreme ilişkin bir soru üzerine, Karakas yönetiminden henüz resmi bir yardım talebi gelmediğini ancak böyle bir talep gelmesi halinde Rusya'nın bunu derhal ve hızlı bir şekilde değerlendireceğini belirtti.
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