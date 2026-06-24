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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/simonyan-ukrayna-dunya-ile-arasi-bozuldugunda-kendi-icinde-birbirini-parcalamaya-baslayacak-1106745783.html
Simonyan: Ukrayna, dünya ile arası bozulduğunda kendi içinde birbirini parçalamaya başlayacak
Simonyan: Ukrayna, dünya ile arası bozulduğunda kendi içinde birbirini parçalamaya başlayacak
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna'nın "insanlık karşıtı ideolojisi" nedeniyle önce dünya ile ters düşeceğini, ardından... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T15:46+0300
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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden kriz, uluslararası arenalarda yapılan sert açıklamalarla yeni bir boyut kazanıyor. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu (SPBILF) kapsamında düzenlenen "Avrupa'nın Tarihsel Unutkanlığı" başlıklı oturumu yöneten Margarita Simonyan, Kiev yönetiminin mevcut ideolojik yapısına dair çok sert öngörülerde bulundu. Rossiya Segodnya medya grubu ve RT televizyon kanalının genel yayın yönetmenliğini yürüten ünlü gazeteci, Ukrayna'nın gelecekte kendi içinde büyük bir kaosa sürükleneceğini savundu.'İnsanlık karşıtı i̇deoloji barış getirmez'Ünlü Rus gazeteci Margarita Simonyan, forumda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki mevcut durumun yalnızca bir Rus düşmanlığından ibaret olmadığını ileri sürdü. Kiev'in hem dünyadaki herkesten hem de kendisinden nefret ettiğini iddia eden Simonyan, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:"Sonunda araları bozulduğunda, dünyanın geri kalanıyla ters düştüklerinde, birbirlerinin boğazını kesmeye başlayacaklar. Çünkü insanlık karşıtı bir ideoloji, insanların diğer insanlarla barış içinde bir arada yaşamasına izin vermez; aksi takdirde adı insanlık karşıtı olmazdı."Polonya ile i̇pler koptu: Sırada Macaristan varUkrayna’nın komşularıyla olan diplomatik ilişkilerini de masaya yatıran Simonyan, Kiev ile Varşova arasındaki bağların çoktan koptuğunu belirtti. Yaşanan bu gerilimi "kurbağa ile yılan arasındaki savaş" olarak nitelendiren ve izlemesinin "büyüleyici" olduğunu söyleyen ünlü genel yayın yönetmeni, Polonya'nın ardından Ukrayna Macaristan ilişkileri içerisinde de benzer bir kırılmanın kapıda olduğunu iddia etti.Beyaz Kartal Nişanı krizi ve gerilimi tırmandırdıSimonyan'ın işaret ettiği Polonya Ukrayna krizi, geçtiğimiz günlerde resmi bir madalya iptaliyle somutlaşmıştı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 19 Haziran'da Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) üyelerinin Ukrayna'da yüceltilmesini gerekçe göstererek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ülkesinin en yüksek onur ödülü olan Beyaz Kartal Nişanı’ndan mahrum bırakmıştı. Bu radikal adımın ardından çok sayıda Ukraynalı siyasetçi, Polonya'dan geçmişte aldıkları tüm nişanları iade ettiklerini açıklamıştı.St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu takipteRIA Novosti’nin genel bilgi ortağı olduğu ve 24-26 Haziran tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu, küresel ve bölgesel hukuki-siyasi krizlerin tartışıldığı en önemli platformlardan biri olarak dikkat çekiyor. Simonyan'ın Ukrayna iç savaşı ve diplomatik izolasyon iddiaları, forumun en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/zelenskiynin-esi-yasanan-bir-skandal-nedeniyle-polonya-ziyaretini-iptal-etmek-zorunda-kaldi-1106743152.html
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ukrayna, rossiya segodnya, russia today (rt), macaristan, polonya, haberler
ukrayna, rossiya segodnya, russia today (rt), macaristan, polonya, haberler

Simonyan: Ukrayna, dünya ile arası bozulduğunda kendi içinde birbirini parçalamaya başlayacak

15:46 24.06.2026
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinMargarita Simonyan
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
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Rossiya Segodnya ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna'nın "insanlık karşıtı ideolojisi" nedeniyle önce dünya ile ters düşeceğini, ardından kendi içinde büyük bir iç çatışmaya sürükleneceğini iddia etti. Polonya ile yaşanan nişan krizine değinen Simonyan, sıradaki ülkenin Macaristan olacağını öne sürdü.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden kriz, uluslararası arenalarda yapılan sert açıklamalarla yeni bir boyut kazanıyor. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu (SPBILF) kapsamında düzenlenen "Avrupa'nın Tarihsel Unutkanlığı" başlıklı oturumu yöneten Margarita Simonyan, Kiev yönetiminin mevcut ideolojik yapısına dair çok sert öngörülerde bulundu. Rossiya Segodnya medya grubu ve RT televizyon kanalının genel yayın yönetmenliğini yürüten ünlü gazeteci, Ukrayna'nın gelecekte kendi içinde büyük bir kaosa sürükleneceğini savundu.

'İnsanlık karşıtı i̇deoloji barış getirmez'

Ünlü Rus gazeteci Margarita Simonyan, forumda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki mevcut durumun yalnızca bir Rus düşmanlığından ibaret olmadığını ileri sürdü. Kiev'in hem dünyadaki herkesten hem de kendisinden nefret ettiğini iddia eden Simonyan, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Sonunda araları bozulduğunda, dünyanın geri kalanıyla ters düştüklerinde, birbirlerinin boğazını kesmeye başlayacaklar. Çünkü insanlık karşıtı bir ideoloji, insanların diğer insanlarla barış içinde bir arada yaşamasına izin vermez; aksi takdirde adı insanlık karşıtı olmazdı."

Polonya ile i̇pler koptu: Sırada Macaristan var

Ukrayna’nın komşularıyla olan diplomatik ilişkilerini de masaya yatıran Simonyan, Kiev ile Varşova arasındaki bağların çoktan koptuğunu belirtti. Yaşanan bu gerilimi "kurbağa ile yılan arasındaki savaş" olarak nitelendiren ve izlemesinin "büyüleyici" olduğunu söyleyen ünlü genel yayın yönetmeni, Polonya'nın ardından Ukrayna Macaristan ilişkileri içerisinde de benzer bir kırılmanın kapıda olduğunu iddia etti.

Beyaz Kartal Nişanı krizi ve gerilimi tırmandırdı

Simonyan'ın işaret ettiği Polonya Ukrayna krizi, geçtiğimiz günlerde resmi bir madalya iptaliyle somutlaşmıştı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 19 Haziran'da Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) üyelerinin Ukrayna'da yüceltilmesini gerekçe göstererek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ülkesinin en yüksek onur ödülü olan Beyaz Kartal Nişanı’ndan mahrum bırakmıştı. Bu radikal adımın ardından çok sayıda Ukraynalı siyasetçi, Polonya'dan geçmişte aldıkları tüm nişanları iade ettiklerini açıklamıştı.

St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu takipte

RIA Novosti’nin genel bilgi ortağı olduğu ve 24-26 Haziran tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu, küresel ve bölgesel hukuki-siyasi krizlerin tartışıldığı en önemli platformlardan biri olarak dikkat çekiyor. Simonyan'ın Ukrayna iç savaşı ve diplomatik izolasyon iddiaları, forumun en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
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